ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η απάντηση της Μπάγερν για τις φήμες περί απόκτησης του Σαλάχ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μαξ Έμπερλ, αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, μίλησε στα Μέσα, τονίζοντας πως... προς το παρόν, οι Βαυαροί δεν θα κινηθούν για τον Σαλάχ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα social media το απόγευμα της Τρίτης (24/3), ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το ερχόμενο καλοκαίρι, έπειτα από εννέα χρόνια θρυλικής καριέρας στον σύλλογο.

Αξιωματούχος της Αιγύπτου αποκάλυψε τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Mπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν καταθέσει προτάσεις για να αποκτήσουν τον διεθνή εξτρέμ την επόμενη σεζόν. 

Όμως κάτι τέτοιο απέχει αρκετά από την πραγματικότητα, όπως τονίζει ο ίδιος ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ, μιλώντας σε Μέσο της Μέσης Ανατολής. Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει η γνωστή σελίδα για τα νέα των 27 φορές Πρωταθλητών Γερμανίας, «iMiaSanMia», η αραβική ιστοσελίδα «winwinallsports» και ο δημοσιογράφος Ισμαέλ Μαχμούντ επικοινώνησε με τον 52χρονο.

Ο Έμπερλ τόνισε πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση της Μπάγερν προς τον Σαλάχ, βάζοντας «τέλος» στην εν λόγω φήμη, όπου ξεκίνησε από τον Ιμπραήμ Χασάν, τεχνικό διευθυντή της Εθνικής Αιγύπτου, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να δηλώνει στην «On Sport»:

«Προσωπικά, θα προτιμούσα να παραμείνει στην Ευρώπη. Έχω ακούσει για προτάσεις από την Παρί, την Μπάγερν και συλλόγους από την Ιταλία. Προσωπικά, δεν είμαι σίγουρος για το αν θα υπογράψει για το αμερικανικό πρωτάθλημα. Θα ήταν πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κανείς δεν θα θυμάται πια τον Σαλάχ».

Υπάρχει έντονη φημολογία σχετικά με το πού θα συνεχίσει την καριέρα του την επόμενη χρονιά ο αστέρας της Λίβερπουλ, και αν θα παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη ή θα μετακινηθεί σε πρωταθλήματα όπως της Σαουδικής Αραβίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Αλ-Ιτιχάντ της Saudi Pro League είχε καταθέσει προφορική πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ στους Πρωταθλητές Αγγλίας το 2023 και εξακολουθεί να αναζητά αντικαταστάτη για τον Μπενζεμά, ο οποίος αποχώρησε τον Ιανουάριο.

Athletiko.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη