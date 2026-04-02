Με Έσε και όλους διαθέσιμους για το πρώτο βήμα τίτλου απέναντι στην ΑΕΚ

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινείται ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βλέπει την ομάδα του να μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League απέναντι στην ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το κλίμα στο Ρέντη έχει αλλάξει αισθητά μετά την επιστροφή από το ρεπό, με τον Βάσκο τεχνικό να ζητά απόλυτη συγκέντρωση και ένταση, τονίζοντας πως το παιχνίδι της Κυριακής μπορεί να αποτελέσει το «πρώτο βήμα» για την κατάκτηση του τίτλου.

Στα ευχάριστα για τον Ολυμπιακό συγκαταλέγεται η επιστροφή του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον κράτησε εκτός το τελευταίο διάστημα και πλέον προπονείται κανονικά.

Ο Αργεντινός χαφ αποτελεί κομβικό κομμάτι στη μεσαία γραμμή και ο βαθμός ετοιμότητάς του θα κρίνει και το αν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα, με τις επόμενες προπονήσεις να δίνουν τις οριστικές απαντήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Μεντιλίμπαρ έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί, καθώς όλοι οι διεθνείς επέστρεψαν χωρίς προβλήματα και τέθηκαν άμεσα στη διάθεσή του.

Το τεχνικό επιτελείο παρακολούθησε στενά τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, με τους περισσότερους να έχουν ενεργό ρόλο, γεγονός που επιβεβαιώνει την καλή αγωνιστική τους κατάσταση.

Το βασικό ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι η ένταση και η προσήλωση από το πρώτο λεπτό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης, επιδιώκοντας να δει την ομάδα του να μπαίνει δυνατά και να επιβάλει τον ρυθμό της.