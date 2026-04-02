Με Έσε και όλους διαθέσιμους για το πρώτο βήμα τίτλου απέναντι στην ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του ντέρμπι

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινείται ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βλέπει την ομάδα του να μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League απέναντι στην ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το κλίμα στο Ρέντη έχει αλλάξει αισθητά μετά την επιστροφή από το ρεπό, με τον Βάσκο τεχνικό να ζητά απόλυτη συγκέντρωση και ένταση, τονίζοντας πως το παιχνίδι της Κυριακής μπορεί να αποτελέσει το «πρώτο βήμα» για την κατάκτηση του τίτλου.

Στα ευχάριστα για τον Ολυμπιακό συγκαταλέγεται η επιστροφή του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον κράτησε εκτός το τελευταίο διάστημα και πλέον προπονείται κανονικά.

Ο Αργεντινός χαφ αποτελεί κομβικό κομμάτι στη μεσαία γραμμή και ο βαθμός ετοιμότητάς του θα κρίνει και το αν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα, με τις επόμενες προπονήσεις να δίνουν τις οριστικές απαντήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Μεντιλίμπαρ έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί, καθώς όλοι οι διεθνείς επέστρεψαν χωρίς προβλήματα και τέθηκαν άμεσα στη διάθεσή του.

Το τεχνικό επιτελείο παρακολούθησε στενά τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, με τους περισσότερους να έχουν ενεργό ρόλο, γεγονός που επιβεβαιώνει την καλή αγωνιστική τους κατάσταση.

Το βασικό ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι η ένταση και η προσήλωση από το πρώτο λεπτό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης, επιδιώκοντας να δει την ομάδα του να μπαίνει δυνατά και να επιβάλει τον ρυθμό της.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη