Εγκαινιάστηκε το Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» στο Λύκειο Βεργίνας

Εγκαινιάστηκε το Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» στο Λύκειο Βεργίνας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού υλοποιεί το πρόγραμμα μέσα από δράσεις, στις οποίες έχουν ενταχθεί πλέον και οι Κύπριοι Olympians

Στην παρουσία της ηγεσίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού εγκαινιάστηκε το Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» στο Αθλητικό Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

Στην εξαίρετη τελετή που ήταν αφιερωμένη στον Δημήτριο Βικέλα παρέστησαν η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Κάλλη Χατζηιωσήφ, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Βάσος Κουτσιούντσας και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ρίκκος Παττίχης.

«Σήμερα επιβεβαιώνουμε, με πράξεις, την πολιτική μας επιλογή να επενδύσουμε σε ένα σύγχρονο σχολείο που εξελίσσεται, που αναβαθμίζεται και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Το Γυμναστήριο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια των προπονητών για την ενδυνάμωση, την πρόληψη τραυματισμών, καθώς και την αποκατάσταση-επαναφορά των αθλητών/αθλητριών μετά από τραυματισμό», σημείωσε στο χαιρετισμό της η Υπουργός.

Το Γυμναστήριο ονομάστηκε «Δημήτριος Βικέλας» μετά από απόφαση της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας. Η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας Γιάννα Νικολάου αναφέρθηκε στη συμβολική ονοματοδοσία του Γυμναστηρίου, τιμώντας τον πρώτο Πρόεδρο της ΔΟΕ, Δημήτριο Βικέλα, που αναβίωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 στην Αθήνα. Το Γυμναστήριο συνιστά σημαντική αναβάθμιση για το Αθλητικό Σχολείο Λάρνακας, καθώς προσφέρει στους νεαρούς αθλητές/μαθητές υποδομές υψηλών προδιαγραφών.

Σημειώνεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εφαρμόζει στην Κύπρο το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας «Πρεσβευτής Αθλητικής Παιδείας & Αξιών-Δημήτριος Βικέλας». Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΚΟΑ με 12αμελή επιτροπή αθλητών/τριών με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς/Παραολυμπιακούς Αγώνες και συντονίστρια -μετά από απόφαση της ΥΠΑΝ- την Κάλλη Χατζηιωσήφ. Ο Οργανισμός υλοποιεί το πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας» μέσα από δράσεις, στις οποίες έχουν ενταχθεί πλέον και οι Κύπριοι Olympians.

