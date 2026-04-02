ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφτασαν Κύπρο (και) οι δυο, κατευθείαν για εξετάσεις Ουζόχο και Γιόβετιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο... κόκκινο η αγωνία

Έφτασαν Κύπρο και οι… τελευταίοι.

Στέφαν Γιόβετιτς και Φρανσίς Ουζόχο ήταν οι τελευταίες αφίξεις στο «Ηλίας Πούλλος», οι οποίες αναμένονταν με ιδιαίτερη αγωνία λόγω του ότι αποκόμισαν πρόβλημα τραυματισμού με τις Εθνικής τους ομάδες.

Αμφότεροι θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εντός της ημέρας. Το αργότερο μέχρι αύριο (03/04) θα προκύψουν τα νεότερα με την περίπτωση τους. Απ’ εκεί και πέρα Οντουμπάντζο και Χρίστου ακολουθούν κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και εναπόκειται στην αγωνιστική τους ετοιμότητα, αν θα βρεθούν στην αποστολή.

Όσον αφορά στους Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα, η επάνοδος τους δεν μπορεί να καθοριστεί. Ο πρώτος ακολουθεί… σκληρό πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ενώ ο Μαγιαμπέλα άρχισε τρέξιμο. Xθες (01/04) άπαντες επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους και τέθηκαν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Όσον αφορά στην προπώληση των πακέτων, ο αριθμός έφτασε στα 1300 και σύνολο με τα εισιτήρια διαρκείας, οι… παρόντες αναμένεται πως θα είναι 9600. Στην Ομόνοια αναμένουν μεγάλη προσέλευση στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Πάφο (04/04).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

