Έφτασαν Κύπρο (και) οι δυο, κατευθείαν για εξετάσεις Ουζόχο και Γιόβετιτς

Έφτασαν Κύπρο και οι… τελευταίοι.

Στέφαν Γιόβετιτς και Φρανσίς Ουζόχο ήταν οι τελευταίες αφίξεις στο «Ηλίας Πούλλος», οι οποίες αναμένονταν με ιδιαίτερη αγωνία λόγω του ότι αποκόμισαν πρόβλημα τραυματισμού με τις Εθνικής τους ομάδες.

Αμφότεροι θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εντός της ημέρας. Το αργότερο μέχρι αύριο (03/04) θα προκύψουν τα νεότερα με την περίπτωση τους. Απ’ εκεί και πέρα Οντουμπάντζο και Χρίστου ακολουθούν κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και εναπόκειται στην αγωνιστική τους ετοιμότητα, αν θα βρεθούν στην αποστολή.

Όσον αφορά στους Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα, η επάνοδος τους δεν μπορεί να καθοριστεί. Ο πρώτος ακολουθεί… σκληρό πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ενώ ο Μαγιαμπέλα άρχισε τρέξιμο. Xθες (01/04) άπαντες επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους και τέθηκαν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Όσον αφορά στην προπώληση των πακέτων, ο αριθμός έφτασε στα 1300 και σύνολο με τα εισιτήρια διαρκείας, οι… παρόντες αναμένεται πως θα είναι 9600. Στην Ομόνοια αναμένουν μεγάλη προσέλευση στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Πάφο (04/04).