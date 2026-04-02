Ανώνυμη εισφορά ίση με αυτήν που παρέδωσε ο ΠΑΝΣΥΦΙ
ΓΗΠΕΔΟ
«Τον ευχαριστούμε για αυτή την ιδιαίτερη και συγκινητική κίνηση»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής, ο ΑΠΟΕΛ ευχαριστεί πρώην παράγοντα της ομάδας, που συνείσφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του και παρέδωσε επιταγή δέκα χιλιάδων ευρώ. Ο ίδιος επιθυμεί να μείνει ανώνυμος.
Δείτε την ανάρτηση:
Είναι με μεγάλη συγκίνηση που θέλουμε να ενημερώσουμε ότι πρώην παράγοντας της ομάδας μας, που συνείσφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του βοηθώντας τον ΑΠΟΕΛ πριν από δεκαετίες, κάλεσε χθες σε συνάντηση τον πρόεδρο Χάρη Φωτίου και του παρέδωσε επιταγή αξίας €10,000, ίση με την… pic.twitter.com/QNvUiPBSUc— APOEL FC (@apoelfcofficial) April 2, 2026