Προκύπτει αλλαγή για Λουκάσεν και Μουντιάλ!

Άλλος ένας από την κυπελλούχο Πάφο FC αναμένεται να βρεθεί τελικά στα γήπεδα όπου θα παιχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο λόγος για τον Ντέρικ Λουκάσεν, ο οποίος αρχικά ήταν εκτός επιλογών του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Γκάνας, Κάρλος Κεϊρόζ.

Όπως μεταδίδεται στην πατρίδα του παίκτη της παφιακής ομάδας, ο Λουκάσεν ενδεχομένως να αντικαταστήσει στην αποστολή της Γκάνας τον Αλεξάντερ Τζίκου, που έχει πρόβλημα τραυματισμού.