Άλλος ένας στη λίστα των (σίγουρων) ανακοινώσεων

Μπορεί ακόμη στην ΑΕΛ να μην έχουν εκδώσει κάποιες ανακοινώσεις, που να αφορούν τις προσθήκες ενόψει της νέας περιόδου, όμως υπάρχουν ήδη προχωρημένα θέματα.

Εδώ και ημέρες θεωρούνται σίγουρα οι μεταγραφές των Παπαγεωργίου και Ταβάρες, ενώ πλέον σε αυτή τη λίστα μπήκε και ο Καρώ.

Σύμφωνα με τη φημολογία, η ομάδα της Λεμεσού θα φέρει πίσω στην Κύπρο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στη ρουμανική Χερναντάτ.

Θυμίζουμε ότι στην Κύπρο φόρεσε τις φανέλες των Απόλλωνα, Νέα Σαλαμίνα, Πάφου και ΑΠΟΕΛ. Στο εξωτερικό είχε πέρασμα από Νότιγχαμ Φόρεστ, Λάτσιο, Σαλερνιτάνα, Μαρίτιμο, ΟΦΗ, Μακάμπι Πέτα Τίχβα και Χερναντάτ.