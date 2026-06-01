ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Χρειάζεται κι άλλη υπομονή

Η υπομονή που χρειάζεται μέχρι να γίνει το επόμενο βήμα στον ΑΠΟΕΛ

Εβδομάδα γενικής συνέλευσης μπήκε για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη θα τεθεί ενώπιον των μελών της εταιρείας και του σωματείου η πρόταση από το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής

Είναι αλήθεια ότι στις τάξεις του κόσμου υπάρχει μια αισιοδοξία με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, όμως είναι επίσης δεδομένο ότι για την ώρα δεν υπάρχει οριστικοποίηση σε οτιδήποτε, ώστε να προχωρήσουν οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες.

Είναι φυσιολογικό, με όλες τις απογοητεύσεις που πήραν τα τελευταία χρόνια οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, να αδημονούν, όμως χρειάζεται υπομονή. Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για την επόμενη ημέρα και για το ποιοι θα έχουν καίρια πόστα στον Αρχάγγελο, αλλά όπως ξεκαθαρίστηκε και από τους ανθρώπους του επενδυτικού σχήματος, για την ώρα δεν πάρθηκε καμία απόφαση που να αφορά το μέλλον των γαλαζικιτρίνων, καθώς αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα στείλει τον ΑΠΟΕΛ στην επόμενη ημέρα.

Γι' αυτό το κρίσιμο κομμάτι είναι να διεκπεραιωθεί η συμφωνία και ακολούθως η ομάδα της Λευκωσίας να μπει σε μια πορεία σχηματισμού ενός ολοκληρωμένου οργανογράμματος.

 

