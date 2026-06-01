Θάντερ και Σέλτικς ενδιαφέρονται για τον Μέρφι

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και οι Μπόστον Σέλτικς φέρεται να έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Τρέι Μέρφι.

Οι ομάδες στο ΝΒΑ ετοιμάζουν από τώρα τα πλάνα τους για το καλοκαίρι και φαίνεται πως οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και οι Μπόστον Σέλτικς έχουν… κυκλώσει το ίδιο όνομα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπιλ Σίμονς ανέφερε πως και οι δύο ομάδες ενδιαφέρονται έντονα για τον Τρέι Μέρφι των Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Ο 25χρονος φέτος είχε κατά μέσο όρο 21,5 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ, εκτελώντας με 37,9% από το τρίποντο.

sdna.gr