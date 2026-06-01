Με Μόντριτς η αποστολή της Κροατίας για το Μουντιάλ

Έτοιμη για Μουντιάλ η Κροατία! Η φιναλίστ του 2018 και τρίτη καλύτερη ομάδα του 2022, θα ταξιδέψει για τις ΗΠΑ, όπου θα προσπαθήσει να γράψει μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της.

Ο προπονητής της, Ζλάτκο Ντάλιτς ανακοίνωσε την 26άδα που θα πάρει μαζί του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Λούκα Μόντριτς και τον Ιβάν Πέρισιτς να βρίσκονται κανονικά στην αποστολή για το... last dance τους!

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Λόβρο Μάγερ, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, Γιόσιπ Γιουράνοβιτς και Μπόρνα Σόσα.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες Ντομινίκ Λιβάκοβιτς (Ντινάμο),Ντομινίκ Κοτάρσκι (Κοπεγχάγη), Ίβορ Πάντουρ (Χαλ Σίτι)

Αμυντικοί Γιόσκο Γκβάρντιολ (Μάντσεστερ Σίτι), Ντούγε Τσάλετα-Τσαρ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Γιόσιπ Σούταλο (Άγιαξ), Γιόσιπ Στάνισιτς (Μπάγερν Μονάχου), Μαρίν Πόνγκρατσιτς (Φιορεντίνα), Κρίστιαν Γιάκιτς (Άουγκσμπουργκ), Μάρτιν Έρλιτς (Μίντιλαντ), Λούκα Βούσκοβιτς (Αμβούργο)

Μέσοι Λούκα Μόντριτς (Μίλαν), Ματέο Κόβασιτς (Μάντσεστερ Σίτι), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Νικόλα Βλάσιτς (Τορίνο), Λούκα Σούτσιτς (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Μάρτιν Μπατούρινα (Κόμο), Πέταρ Σούτσιτς (Ίντερ), Νικόλα Μόρο (Μπολόνια), Τόνι Φρουκ (Ριέκα)

Eπιθετικοί: Ιβάν Πέρισιτς (Αϊντχόφεν), Αντρέι Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ), Άντε Μπούντιμιρ (Οσασούνα), Μάρκο Πάσαλιτς (Ορλάντο Σίτι), Πέταρ Μούσα (Ντάλας), Ίγκορ Ματάνοβιτς (Φράιμπουργκ)

Πηγή: sport-fm.gr