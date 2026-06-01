Έρχεται ανακοίνωση για προπονητή

Περίπου ένα 20ήμερο πριν από την έναρξη των εργομετρικών εξετάσεων και των πρώτων προπονήσεων επί κυπριακού εδάφους, η ομάδα της Λάρνακας καίγεται να κλείσει το θέμα του νέου τεχνικού. Ο Τσάβι Ρόκα δουλεύει εντατικά για τον αντικαταστάτη του Χάβι Ροθάδα και πιστεύεται ότι τις προσεχείς μέρες θα προκύψουν επίσημες ανακοινώσεις.

Ο 49χρονος Μάουρο Καμορανέζι είναι ένα όνομα το οποίο «παίζει» για την ΑΕΚ, δεν είναι όμως το μοναδικό που εξετάζεται από τον Τσάβι Ρόκα.

Το επόμενο διάστημα προβλέπεται «καυτό» για τον Καταλανό τεχνικό διευθυντή των δευτεραθλητών διότι ήδη έχουν κουνήσει μαντίλι επτά ποδοσφαιριστές (Ροντέν, Ρομπέρζ, Γκαρσία, Αλομέροβιτς, Σουάρες, Καρδέρο και Μουντραζίγια), ενώ δεν υπολογίζονται στην αρχή της περιόδου οι Τσακόν και Καμπρέρα. Ειδικά για τον δεύτερο η επιστροφή στην ενεργό δράση θ’ αργήσει. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι τα κενά και οι εκκρεμότητες είναι πολλές.