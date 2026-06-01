Σκοποβολή - ΚΟΜΠΑΚ: Μετάλλιο για Μιλτιάδους και μια ανάσα από το βάθρο η Εθνική!

Με μια εντυπωσιακή παρουσία που επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο της κυπριακής σκοποβολής, ολοκληρώθηκε η παρουσία των διεθνών μας στο 31ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΟΜΠΑΚ στη Γαλλία.

Η Εθνική μας ομάδα, αποτελούμενη από τους Άγγελο Αβραάμ (194/200), Ιάσονα Τζιοβάνη (192/200) και Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου (190/200), άγγιξε το βάθρο στο ομαδικό, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο στις λεπτομέρειες. Με 576 επιτυχίες στους 600 δίσκους, η Κύπρος κατέλαβε την τιμητική 5η θέση, μόλις δύο δίσκους μακριά από την 3η Ισπανία (578) και έναν από την 4η Βρετανία – Ιρλανδία.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Λεύκιος Μιλτιάδους πραγματοποίησε ονειρικό ξεκίνημα, έχοντας το απόλυτο 100/100 τις δύο πρώτες ημέρες. Εν τέλει τερμάτισε στη 10η θέση της γενικής με 196/200, όμως η επιτυχία του ήρθε με την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπερέττα Καπ!

Πολύ καλές προσπάθειες έκαναν επίσης οι Αβραάμ (21ος,194/200), Τζιοβάνη (56ος,192/200 ) και Κωνσταντίνου (94ος,190/200), ενώ τη δική τους μάχη έδωσαν οι Vitaly Avtaykin (177) και Κούλλης Χάματσος (159).

Σε ανακοίνωσή της η ΣΚΟΚ, αναφέρει ότι: «Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου συγχαίρουν τους Κύπριους Σκοπευτές, για την πολύ καλή παρουσία τους στο 31ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΟΜΠΑΚ και τα στελέχη της Εθνικής μας ομάδας!».

Σημειώνεται ότι πρωταθλητής Ευρώπης στο ΚΟΜΠΑΚ, αναδείχθηκε ο Γάλλος Charles Bardou, ο οποίος αγωνιζόμενος εντός έδρας, στο Διεθνές Σκοπευτήριο του Sologne Shooting Club στην περιοχή Chaumont-sur-Tharonne, στη Γαλλία, εξασφάλισε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο 31ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με το απόλυτο.

Χωρίς απώλειες, με 200 επιτυχίες στους 200 δίσκους, ο Γάλλος Σκοπευτής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Άλλοι τρείς σκοπευτές είχαν μόλις μια απώλεια και ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση με 199/200. Έτσι η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση στη Γενική κατάταξη, κρίθηκαν με τη διαδικασία μπαράζ.

Ο επίσης Γάλλος Bastien Havart, με ένα 25άρι κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο, ενώ οι άλλοι δύο Βρετανοί σκοπευτές, ο James Attwood και ο Nick Hendrick, οι οποίοι στον αγώνα μπαράζ ισοβάθμησαν με 23/25, διαγωνίστηκαν στη συνέχεια σε αγώνα σιούτ όφ. Ο Attwood επικράτησε του Hendrick με 5-4 εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, ενώ ο συμπατριώτης του Nick Hendrick περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.