Πλάνο για έναν δυνατό Απόλλωνα

Μπορεί ο Απόλλωνας να μην κατάφερε να κατακτήσει το κύπελλο και να βάλει το κερασάκι στην τούρτα στην ξέφρενη πορεία που έκανε με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, όμως, αν λάβουμε υπόψη πώς ξεκίνησε τη χρονιά και το γεγονός ότι επέστρεψε στα ευρωπαϊκά σαλόνια, η χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί πετυχημένη.

Αυτό που έχει σημασία πλεόν για τους ιθύνοντες των κυανολεύκων και τον Αργεντινό προπονητή είναι να «χτίσουν» στη φετινή πορεία, ώστε του χρόνου ο Απόλλωνας να είναι πολύ πιο δυνατός.

Ως προς αυτόν τον στόχο, αφού ξεκαθαρίσουν όλες οι εκκρεμότητες σε σχέση με το ρόστερ, ο Λοσάδα θα καταστρώσει ολοκληρωμένο μεταγραφικό πλάνο.

Το αμέσως επόμενο διάστημα είναι σημαντικό, καθώς θα ξεκαθαρίσει σε ποιες θέσεις ο Απόλλωνας θα κινηθεί για παίκτες πρώτης γραμμής και σε ποιες θα ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές που θα δώσουν επιπλέον επιλογές στην τεχνική ηγεσία.

Ήδη σήμερα έχουν εκδοθεί τρεις ανακοινώσεις, καθώς δεν συνεχίζουν στην ομάδα της Λεμεσού οι Μάρκες, Λαμ, Ζμέρχαλ και Μάρκοβιτς.