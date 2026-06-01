Οι μεγάλοι της Ισπανίας βλέπουν Κουκουρέγια

Έντονη κινητικότητα έχει προκληθεί στην Ισπανία εξαιτίας του Μαρκ Κουκουρέγια, με τους τρεις γίγαντες της χώρας να τσεκάρουν σοβαρά τον αριστερό μπακ της Τσέλσι.

Με τους «μπλε» να έχουν μείνει εκτός κάθε πιθανής ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο Κουκουρέγια έχει αρχίσει να σκέφτεται το μέλλον του μακριά από το Λονδίνο, κάτι που στη χώρα του δεν περνάει απαρατήρητο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα ενδιαφέρονται για τον Ισπανό και αναμένεται να κάνουν κίνηση για την απόκτηση του.

Η Τσέλσι δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο, εφόσον βέβαια εξασφαλιστεί και οικονομικά, με τους Λονδρέζους να έχουν δεμένο τον Κουκουρέγια για ακόμη τρία χρόνια.

