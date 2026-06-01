Έμειναν μόνο οι υπογραφές για Σίλβα και Μπαρτσελόνα

Έτοιμη να πραγματοποιήσει μία σπουδαία προσθήκη είναι, όπως όλα δείχνουν, η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να βρίσκονται μία ανάσα από τον Μπερνάντο Σίλβα.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι αποχωρεί από τους «πολίτες» ως ελεύθερος, κάτι που θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Χάνσι Φλικ και να τον φέρει στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία και μοιάζει πως τη νέα σεζόν ο Σίλβα θα φοράει τη «μπλαουγκράνα» φανέλα και θα αγωνίζεται για χάρη της Μπαρτσελόνα.

Μία σπουδαία κίνηση, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί, με τον 31χρονο φέτος να έχει καταγράψει 53 συμμετοχές με τρία γκολ και πέντε ασίστ.

