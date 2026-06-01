Το 'χει στο αίμα του!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

O Zάζα και το σκοράρισμα του σε πολύ σημαντικές στιγμές της ομάδας του

Στα 2,5 χρόνια που βρίσκεται στην Πάφο FC ο Ζάζα πέτυχε συνολικά 23 τέρματα. Κάθε γκολ είναι σημαντικό όμως υπάρχουν κάποια που έχουν ακόμη περισσότερη σημασία. Τέτοιο είναι αυτό που πέτυχε στον τελικό, απέναντι στον Απόλλωνα, όπου ήταν ο MVP του αγώνα, που έφερε τον τρίτο τίτλο στην ιστορία της παφιακής ομάδας, δίνοντας και μια ασίστ. Στη φετινή πορεία στη διοργάνωση, σκόραρε άλλα τέσσερα γκολ (ένα επί του Διγενή, τρία επί της ΑΕΛ).

Στο παλμαρέ του στην Πάφο, υπάρχουν κι άλλα καθοριστικά τέρματα, όπως όταν άνοιξε το σκορ στο 3-0 επί της Κλουζ στα πλέι οφ του Conference League, που έφερε την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όμιλο, τη σεζόν 2024-25, ενώ στη League Phase έβαλε μπροστά την παφιακή ομάδα με 2-1 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πετροκούμπ (1-4 τελικό), στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη σε όμιλο.

Eξάλλου, φέτος ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε στο 90' στη ρεβάνς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ισοφαρίζοντας σε 1-1, στέλνοντας την ομάδα του στην παρθενική συμμετοχή στη League Phase του Champions League, αποφεύγοντας την παράταση (σ.σ. στο πρωτο παιχνίδι στη Σερβία η Πάφος είχε κερδίσει 2-1).

 

 

