MVP του ισπανικού πρωταθλήματος ο Μάριο Χεζόνια

To βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του ισπανικού πρωταθλήματος, κατέκτησε ο Μάριο Χεζόνια

Ο Μάριο Χεζόνια είναι ο MVP της Liga Endesa! O Κροάτης φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης, γίνεται ο πρώτος Κροάτης που κερδίζει το βραβείο και ο ενδέκατος παίκτης των Μαδριλένων που το λαμβάνει από τότε που καθιερώθηκε τη σεζόν 1991-92 .

Ο Κροάτης, πραγματοποίησε μια σπουδαία σεζόν, αφού στη regular season, είχε μέσο όρο 17,5 πόντους, 4,9 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ, 1,0 κλεψίματα και βαθμολογία αποτελεσματικότητας 18,8 σε 23,3 λεπτά ανά αγώνα.

Μάλιστα οι... αντίπαλοι του Χεζόνια σε αυτή την ψηφοφορία, μόνο αμελητέοι δεν ήταν. Συγκεκριμένα, ξεπέρασε τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια και τον Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους. Τη λίστα πλαισιώνουν οι Λουβάγου-Καμπαρό, Λούκα Μπόζιτς, Ρίκι Ρούμπιο, Μαρσελίνιο Χουέρτας, Γκονζάλο Κορμπαλάν, Χάιμε Πραντίγια και Σάντι Γιούστα.

 

