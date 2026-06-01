Στο ακουστικό με χρονικό... ορίζοντα

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Αδειάζει η κλεψύδρα της αναμονής στην Ομόνοια, όσον αφορά το κεφάλαιο των ανανεώσεων

Η ομάδα προγραμματισμού της Ομόνοιας άρχισε να κλείνει τις εκκρεμότητες με τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται, γι’ αυτό και οι περιπτώσεις των Μάριτς, Ντιουνκού και Σεμέδο βρίσκονται σε απόλυτη προτεραιότητα. Οι πρώτοι δυο φαίνονται πιο εύκολες υποθέσεις για τη διοίκηση, ωστόσο ο τρίτος είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Ο 32χρονος έχει στρέψει την προσοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο όπου το Πράσινο Ακρωτήρι θέλει να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση, ενώ επιφυλάχθηκε όπως απαντήσει όσο πιο άμεσα γίνεται.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τέλος του Μάη, ωστόσο θα πάει λίγο… παραπέρα. Ο Μπεργκ και οι συνεργάτες του παρουσιάζονται έτοιμοι να τον περιμένουν για εύλογο χρονικό διάστημα και δεν θα του βάλουν το… πιστόλι στον κρόταφο. Άπαντες στο «Ηλίας Πούλλος» αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες συνθήκες και την επιθυμία του να αναμένει ενδεχόμενες προτάσεις από προηγμένα πρωταθλήματα, ενώ εκτιμούν τον επαγγελματισμό που έδειξε και δείχνει προς την Ομόνοια.

Με τα πιο πάνω δεδομένα, ίσως το επόμενο 15ήμερο να φέρει οριστικές εξελίξεις για την παραμονή ή όχι του Σεμέδο. Παράλληλα δε, οι πράσινοι καταρτίζουν λίστα με πιθανούς στόχους που θα μπορούν να μπουν στα… παπούτσια του 32χρονου, ώστε να είναι έτοιμοι να καλύψουν το κενό.

Το ίδιο πράττουν και για τους παίκτες που έφυγαν και θα αναπληρωθούν. Υπενθυμίζουμε πως θα αποκτηθούν: Τερματοφύλακας, κεντρικός αμυντικός, δεξιός μπακ, μέσος και επιθετικός. Προς το παρόν.

Το 40άρι του Μαέ

Σε ότι αφορά στη συνεισφορά στο σκοράρισμα της Ομόνοιας, ξεχωρίζουν τα 27 γκολ και οι 13 ασίστ του Ράιαν Μαέ. Σύνολο, 40 συνεισφορές σε γκολ για τον Μαροκινό επιθετικό σε 38 συμμετοχές! Ένας πραγματικά εντυπωσιακός αριθμός.

Εξίσου αξιοσημείωτοι είναι και οι αριθμό του Γουίλι Σεμέδο με 22 γκολ και 10 ασίστ για τον ακραίο επιθετικό από το Πράσινο Ακρωτήρι. Ο Εβάντρο σκόραρε 10 φορές και μοίρασε 13 ασίστ, ενώ ο Τάνκοβιτς πέτυχε 8 γκολ και ετοίμασε 14 τέρματα για τους συμπαίκτες του.

