Πάει και ο τελευταίος του Ιανουαρίου

Ο 31άχρονος Σλοβένος μέσος, Αλέν Κοζάρ, που αποκτήθηκε τον Γενάρη δεν βοήθησε και είδε και αυτός την πόρτα της εξόδου. Με την βυσσινί φανέλα μέτρησε 12 συμμετοχές εκ’ των οποίων οι 11 ως βασικός, μια ως αλλαγή και πέτυχε ένα γκολ.

Όλοι του Γενάρη

Θυμίζουμε πως αποτέλεσαν παρελθόν και οι δύο Σκοπιανοί Σιμονόφσκι και Ίμερι που και αυτοί αποκτήθηκαν τον Γενάρη. Με λίγα λόγια τον Γενάρη αποκτήθηκαν τρεις ποδοσφαιριστές οι Κοζάρ, Ίμερι και Σιμονόφσκι που δεν βοήθησαν και αποτέλεσαν και οι τρεις παρελθόν.

Αχρείαστες μεταγραφές

Οι Σιμονόφσκι, Ίμερι και Κοζάρ ήταν τρεις αχρείαστες μεταγραφές. Τρεις μεταγραφές που δεν πρόσφεραν τίποτα και που μόνο οικονομικό κόστος είχαν για την ομάδα.