Ρέλβας: «Οι οπαδοί της ΑΕΚ οι καλύτεροι που έχω δει στη ζωή μου»

Ποιο ήταν το μυστικό για το πρωτάθλημα

Για την κομβική συνεισφορά του κόσμου της ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου και το κλίμα συσπείρωσης σε ολόκληρο τον σύλλογο μίλησε ο Πορτογάλος στόπερ.

Τα συναισθήματά του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος περιέγραψε ο Φιλίπε Ρέλβας.

Μιλώντας στο ΑΕΚ TV, o Πορτογάλος στόπερ δήλωσε ευτυχισμένος και προσδιόρισε το πότε κατάλαβε ότι η ομάδα θα πανηγύριζε τίτλο.

Παράλληλα αποθέωσε τον κόσμο της «Ένωσης», ενώ αποκάλυψε ποιο ήταν το μυστικό για να τερματίσει τελικά πάνω απ’ όλους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρέλβας:

Για τη φετινή σεζόν της ΑΕΚ: «Είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας μου. Δεν το πιστεύω ότι τα καταφέραμε! Το αξίζαμε όμως. Ξεκινήσαμε τη σεζόν τον περασμένο Ιούλιο με τα προκριματικά στην Ευρώπη. Κάναμε μια σπουδαία σεζόν στο πρωτάθλημα. Και στο Conference League είχαμε καλή πορεία, αλλά ήμασταν λίγο άτυχοι στο τέλος.Αυτή η ομάδα, αυτοί οι οπαδοί, οι καλύτεροι οπαδοί που έχω δει στη ζωή μου έκαναν τα πράγματα ευκολότερα. Όλο το επιτελείο τα πήγε υπέροχα. Όλες οι λεπτομέρειες ήταν εκεί. Νομίζω κάναμε πολύ καλή δουλειά και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να σκεφτόμαστε πως αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής εδώ και τη νέα σεζόν να παλέψουμε ξανά για το πρωτάθλημα και ελπίζω για το Champions League επίσης».

Για τις σκέψεις του στις αρχές της σεζόν και αν φανταζόταν ότι μετά από μερικούς μήνες θα ήταν πρωταθλητής: «Φυσικά ονειρεύομαι, αλλά αν με ρωτούσατε από τον Νοέμβριο και μετά θα σας έλεγα με βεβαιότητα ότι θα κατακτήσουμε κάποιο τρόπαιο. Από την πρώτη συνάντηση με τον προπονητή, τον Χαβιέρ, τον πρόεδρο, όλους τους παίκτες, ένιωσα ότι αυτό το γκρουπ είναι πολύ ενωμένο. Αυτό είναι το μυστικό. Έχουμε ποιότητα, αλλά το μυστικό είναι η ενότητα για να είμαστε όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο στόχο κάθε εβδομάδα».

Για τη φιέστα: «Απόλαυσα πάρα πολύ την απονομή, ήταν υπέροχα. Το χάρηκα πολύ με την οικογένειά μου».

