Παρελθόν ο Λαμπρόπουλος από τον ΟΦΗ

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποτελεί πλέον παρελθόν από τον ΟΦΗ, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να αποχαιρετά έναν από τους πιο σημαντικούς αρχηγούς της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ για τρεις σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 90 συμμετοχές και σημειώνοντας 7 γκολ, αφήνοντας το στίγμα του στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Ο Λαμπρόπουλος ολοκληρώνει την παρουσία του στην Κρήτη έχοντας συνδεθεί με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για τον σύλλογο, συμβάλλοντας στην αγωνιστική του άνοδο και στην επιστροφή στις επιτυχίες, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τρία χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΟΦΗ και στις καρδιές όλων μας.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, έναν ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας.

Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε έναν χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου, σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή “, αφού το γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, “σημαδεύοντας” έτσι μια ολόκληρη γενιά Ομιλιτών

Στα τρία χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ κατέγραψε 90 συμμετοχές και επτά γκολ, όμως η προσφορά του δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με αριθμούς. Μετριέται με σεβασμό, ηγετική παρουσία, ήθος και προσωπικότητα, αφού ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές.

Βασίλη, σε ευχαριστούμε για τις μάχες, τη συγκίνηση και τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί!

Καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθήσει στη ζωή και την καριέρα σου.

Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ…»

