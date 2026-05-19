ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρελθόν ο Λαμπρόπουλος από τον ΟΦΗ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παρελθόν ο Λαμπρόπουλος από τον ΟΦΗ

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποτελεί πλέον παρελθόν από τον ΟΦΗ, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να αποχαιρετά έναν από τους πιο σημαντικούς αρχηγούς της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ για τρεις σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 90 συμμετοχές και σημειώνοντας 7 γκολ, αφήνοντας το στίγμα του στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Ο Λαμπρόπουλος ολοκληρώνει την παρουσία του στην Κρήτη έχοντας συνδεθεί με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για τον σύλλογο, συμβάλλοντας στην αγωνιστική του άνοδο και στην επιστροφή στις επιτυχίες, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τρία χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΟΦΗ και στις καρδιές όλων μας.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, έναν ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας.

Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε έναν χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου, σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή “, αφού το γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, “σημαδεύοντας” έτσι μια ολόκληρη γενιά Ομιλιτών

Στα τρία χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ κατέγραψε 90 συμμετοχές και επτά γκολ, όμως η προσφορά του δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με αριθμούς. Μετριέται με σεβασμό, ηγετική παρουσία, ήθος και προσωπικότητα, αφού ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές.

Βασίλη, σε ευχαριστούμε για τις μάχες, τη συγκίνηση και τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί!

Καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθήσει στη ζωή και την καριέρα σου.

Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ…»

Monobala.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αμφιλεγόμενη η επιστροφή του Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο μόνος τρόπος να βγει η Τσέλσι στο Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πως μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια από απόψε η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρης: Ανανέωσε ο Γρηγορίου

Ελλάδα

|

Category image

Με τρεις επιστροφές η κλήση της Εθνικής Ανδρών

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Παρελθόν ο Λαμπρόπουλος από τον ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Ο προγραμματισμός και οι θέσεις που θα ενισχυθεί

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: «Θέλει τον πρώτο σκόρερ της Σεντ Ετιέν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλή ενίσχυση την κατάλληλη στιγμή!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Tυπική διαδικασία η αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς»

NBA

|

Category image

Πάφος: Free bus για τον τελικό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το «πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να συμβεί», αποδείχτηκε πολύ πικρό για τη Γουέστ Χαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πρόταση ανανέωσης της Βαλένθια σε Μοντέρο, που είναι όμως κοντά στον Ολυμπιακό»!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παναθηναϊκός και Χατζηδιάκος: Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση που κερδίζει έδαφος

Ελλάδα

|

Category image

Το μήνυμα αλληλεγγύης του Λάζαρου Ρότα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη