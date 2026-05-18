«Τυπική διαδικασία η ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο φέτος το καλοκαίρι»!

Πολλά έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, με τη σχέση των δύο πλευρών να δοκιμάζεται στο φινάλε της regular season. Ο Έλληνας σταρ είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στα τελευταία παιχνίδια, παρότι -όπως τόνιζε- ήταν έτοιμος να αγωνιστεί μαζί με τα αδέλφια του, Θανάση και Άλεξ.

Το όνομά του αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων ενόψει καλοκαιριού, με αρκετά σενάρια ανταλλαγών να κυκλοφορούν ήδη στο NBA. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Evan Sidery, η αποχώρηση του Αντετοκούνμπο από το Μιλγουόκι μοιάζει πλέον «θέμα χρόνου», καθώς ο οργανισμός δείχνει να οδεύει προς αλλαγές.

Ο Sidery μάλιστα παρουσίασε πέντε ομάδες ως τα βασικά φαβορί για να κυνηγήσουν το trade του «Greek Freak»: Tους Μπόστον Σέλτικς, Λος Άντζελες Λέικερς, Μαϊάμι Χιτ, Νιου Γιορκ Νικς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς, που θεωρούνται οι πιο πιθανές να μπουν δυνατά στη διεκδίκησή του.

