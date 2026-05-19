ΑΕΚ: Ο προγραμματισμός και οι θέσεις που θα ενισχυθεί

H AEK ολοκλήρωσε μια άκρως επιτυχημένη σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία, το χαίρεται με την ψυχή της και το δικαιούται, ωστόσο οι φύλακες έχουν γνώση και τα πράγματα ήδη τρέχουν για το αύριο το οποίο θα είναι ακόμα πιο απαιτητικό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του πρωταθλήματος προανήγγειλε τις κινήσεις ενίσχυσης που πρόκειται να γίνουν λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Θα χρειαστούν 3-4 παίκτες. Όχι 10. Παίκτες να μπουν στην 11άδα, να ανεβάσουν το επίπεδο της έντασης. Θα χρειαστούμε άλλον έναν εκεί, να ανεβάσει την ένταση και τον ανταγωνισμό».

Παρότι είναι ακόμα νωρίς υπάρχουν κάποιες σκόρπιες πληροφορίες οι οποίες αφορούν το πού θα κινηθεί η ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν, σε ότι αφορά την τελειοποίηση του ρόστερ της στην τρίτη μεταγραφική περίοδο της ενεργής παρουσίας Ριμπάλτα και φυσικά Νίκολιτς.

Σε ότι αφορά το θέμα του αριστερού μπακ δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα γίνει κάποια κίνηση, αφού θα ζυγιστούν τα δεδομένα για τον Πενράις μετά και το δείγμα των play-off. Το θέμα είναι ανοιχτό και θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει στην πορεία.

Η προσθήκη που θα γίνει σίγουρα αφορά το κέντρο της άμυνας προκειμένου να υπάρχουν πέντε επιλογές, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ και Βίντα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης που θα αποκτηθεί για το κέντρο της άμυνας θα είναι ένας στόπερ ο οποίος θα διεκδικήσει θέση βασικού και θα είναι στο επίπεδο των Μουκουντί και Ρέλβας.

Θα αποκτηθεί επίσης δεδομένα κεντρικό χαφ (ενδεχομένως και δυο) προκειμένου να υπάρχουν επιλογές αντικατάστασης των Πινέδα και Μαρίν σε μια ακόμα πιο απαιτητική σεζόν.

Από εκεί και πέρα θα παίξει ρόλο και το ενδεχόμενο κάποιοι παίκτες να φέρουν προτάσεις. Αν υπάρξει κάποια πώληση παίκτη με συμβόλαιο, τότε προφανώς θα υπάρξει αντικατάσταση ωστόσο είναι νωρίς να μιλήσουμε για αυτό.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

