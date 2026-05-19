Αμφιλεγόμενη η επιστροφή του Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο νέος τεχνικός διευθυντής θα κριθεί ξανά στο γήπεδο και στις αποφάσεις του

Η επιστροφή του Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ αποτελεί ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα ανάμεσα στους Κύπριους ποδοσφαιρόφιλους. Μια κίνηση που φέρνει μαζί της προσδοκίες, αλλά και αμφιβολίες, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα τον διχασμό που υπάρχει στο πρόσωπό του.

Ο Ισπανός επιστρέφει σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλά, έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην παρουσία του στον σύλλογο. Για αρκετούς οπαδούς της ΑΕΚ, ο Ρόκα παραμένει ένας άνθρωπος με ποδοσφαιρική γνώση, σωστές επαφές στην αγορά και ικανότητα να «χτίζει» ανταγωνιστικά σύνολα με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως, σε μια περίοδο όπου η ΑΕΚ αναζητά σταθερότητα και ξεκάθαρη κατεύθυνση, η επιστροφή ενός προσώπου που γνωρίζει τη λειτουργία του συλλόγου μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η έντονη επιφυλακτικότητα. Μερίδα του κόσμου θεωρεί πως η προηγούμενη θητεία του δεν δικαίωσε πλήρως τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, ιδιαίτερα σε θέματα μεταγραφικών επιλογών και συνολικού αγωνιστικού σχεδιασμού. Κάποιοι εκφράζουν φόβους ότι η επιστροφή του αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω, αντί για μια νέα αρχή με φρέσκες ιδέες και διαφορετική προσέγγιση.

Η αλήθεια πιθανότατα βρίσκεται κάπου στη μέση. Ο Ρόκα δεν επιστρέφει σε μια εύκολη περίοδο. Η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί πίεση για πρωταγωνιστική πορεία και έναν κόσμο που ζητά άμεσα αποτελέσματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το παρελθόν πάντα ακολουθεί τα πρόσωπα που επιστρέφουν, είτε θετικά είτε αρνητικά.

Καθρέφτης σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάντοτε το γήπεδο, ίδωμεν.

Αντρέας Πολυκάρπου

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

