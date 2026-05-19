Ο μόνος τρόπος να βγει η Τσέλσι στο Europa League

Η σεζόν μπαίνει στην τελική της ευθεία και για την Τσέλσι η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια παραμένει απολύτως ανοιχτή. Οι «μπλε» συνεχίζουν να κυνηγούν την έξοδό τους στο Europa League, γνωρίζοντας πως τα περιθώρια έχουν στενέψει και πως κάθε βαθμός στα τελευταία παιχνίδια αποκτά πλέον, τεράστια σημασία. Με αρκετές ομάδες να βρίσκονται σε πολύ μικρές αποστάσεις, η τελική κατάταξη αναμένεται να κριθεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τα δεδομένα παραμένουν λεπτά και οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μία αγωνιστική. Η Τσέλσι εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στη μάχη της Ευρώπης, όμως για να παραμείνει πραγματικά ζωντανή χρειάζεται να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που έχει μπροστά της. Από εδώ και πέρα, κάθε αποτέλεσμα αποκτά χαρακτήρα τελικού και κάθε πιθανό σενάριο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα της ομάδας βάζει ξεκάθαρα την πίεση στους Λονδρέζους. Η Τσέλσι έχει μπροστά της το ντέρμπι με την Τότεναμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και στη συνέχεια την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Σάντερλαντ, σε δύο παιχνίδια που ουσιαστικά θα κρίνουν ολόκληρη τη χρονιά της.

Οι αριθμοί είναι απλοί. Η ομάδα βρίσκεται στους 49 βαθμούς και ο μοναδικός τρόπος για να διατηρήσει ισχυρές πιθανότητες εξόδου στο Europa League είναι το απόλυτο. Δύο νίκες σημαίνουν άνοδο στους 55 βαθμούς και διατήρηση της πίεσης προς τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω της.

Η μάχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των ευρωπαϊκών εισιτηρίων που κρίνονται στις τελευταίες αγωνιστικές. Η 6η και η 7η θέση οδηγούν στο Europa League, ενώ η 8η θέση δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League και όχι απευθείας παρουσία στη League Phase. Αυτό κάνει ακόμη πιο σημαντική κάθε λεπτομέρεια στη βαθμολογία, καθώς μία θέση πάνω ή μία θέση κάτω μπορεί να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα.

Βέβαια, η κατάσταση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια. Μπορεί με δύο νίκες να μην την απασχολούν τρεις ομάδες, όμως τα δεδομένα είναι λίγο πιο σύνθετα. Η Τσέλσι οφείλει πρώτα να κάνει το καθήκον της και έπειτα να κοιτάξει τι συμβαίνει στους υπόλοιπους διεκδικητές.

Η Σάντερλαντ βρίσκεται στους 51 βαθμούς και αντιμετωπίζει την ίδια την Τσέλσι, κάτι που σημαίνει πως με νίκη των «μπλε» ένας άμεσος ανταγωνιστής μένει πίσω. Η Μπρέντφορντ βρίσκεται στους 52 βαθμούς και η Μπράιτον στους 53, με αποτέλεσμα οι δύο νίκες να επιτρέπουν στην ομάδα να παραμείνει ενεργά μέσα στη μάχη.

Υπάρχει όμως και η περίπτωση της Μπόρνμουθ, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο. Τα «κεράσια» βρίσκονται στους 55 βαθμούς και κυνηγούν μία ιστορική ευρωπαϊκή έξοδο. Αν πάρουν τον βαθμό που χρειάζονται απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τότε ανεβαίνουν στους 56 βαθμούς.

Την ίδια στιγμή, αν η Μπράιτον επικρατήσει της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα φτάσει επίσης στους 56 βαθμούς. Σε αυτό το σενάριο, ακόμη και αν η Τσέλσι κάνει το απόλυτο απέναντι σε Τότεναμ και Σάντερλαντ και ανέβει στους 55 βαθμούς, θα παραμείνει πίσω και από τις δύο ομάδες.

Αυτό σημαίνει πως το 2/2 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, όχι όμως και εγγύηση. Η Τσέλσι ξέρει ότι πρώτα πρέπει να κάνει τη δική της δουλειά και στη συνέχεια να περιμένει αν τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα λειτουργήσουν υπέρ της.

