Άρης: Ανανέωσε ο Γρηγορίου

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου και μάλιστα για τα επόμενα δύο χρόνια

Ο έμπειρος τεχνικός παρά τα όσα ακούγονταν το τελευταίο διάστημα, θα συνεχίσει στην άκρη του πάγκου κάτι που δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουν στο σύλλογο στο πρόσωπό του.

Η ανακοίνωση και η δήλωση του προπονητή: 

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Μιχάλη Γρηγορίου, για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου για τη συνεργασία που είχαμε αυτούς τους τρεις μήνες που βρίσκομαι στον ΑΡΗ.

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω το staff για την, επίσης, άψογη συνεργασία μας και την συμμετοχή τους στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της ομάδας.

Το διάστημα που βρίσκομαι στον ΑΡΗ δημιουργήσαμε πολύ καλά αποδυτήρια και αυτό νομίζω ότι αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τις εμφανίσεις μας, κυρίως, στα πλέι οφ. Τερματίσαμε στην 5η θέση, που δεν συνιστά κάποιο επίτευγμα για την ομάδα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών, για το διάστημα που βρίσκομαι εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε.

Από τη στιγμή, βέβαια, που ο ΑΡΗΣ δεν πέτυχε φέτος κάποιον στόχο του, όπως είπα, η χρονιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, ούτε εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι.

Από σήμερα, όμως, γυρίζουμε σελίδα. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το “τσιπάκι”. Με τον πρόεδρο και τον κ. Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.

Στην παρούσα φάση δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε και να φτιάξουμε καλά, οπότε χρειάζεται δουλειά και μόνο δουλειά.

Προσωπικά υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό, ώστε ο ΑΡΗΣ τη νέα σεζόν να επιστρέψει δυνατότερος από κάθε άποψη και να πετύχει τους στόχους του, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία του, τη φανέλα του και τον κόσμο της ομάδας.

Άφησα τον κόσμο για το τέλος. Το ξέρουν όλοι ότι διαχρονικά η δύναμη αυτού του συλλόγου είναι ο κόσμος του. ΑΡΗΣ χωρίς τον κόσμο του δεν νοείται.

Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο. Και θα το κάνουμε. Η ομάδα θα γεμίσει και πάλι το γήπεδο γιατί ο ΑΡΗΣ χρειάζεται την βοήθεια των φιλάθλων του από κάθε άποψη», δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

