Διπλή ενίσχυση την κατάλληλη στιγμή!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον Αργεντίνο κόουτς να βλέπει τον πάγκο και να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια

Τη στιγμή που το μεγάλο επιθετικό όπλο του Απόλλωνα, ο Πέδρο Μάρκες, επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του αγωνιζόμενος ως αλλαγή στο παιχνίδι με τον Άρη, ένας άλλος επιθετικός έδειξε να βρίσκει τα πατήματά του, έστω και στη δύση του πρωταθλήματος.

Ο λόγος για τον Άλι Γιούσεφ, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, γεγονός που αποτελούσε θέμα συζήτησης ανάμεσα στους φίλους των κυανολεύκων. Πετυχαίνοντας τα δύο πρώτα του φετινά γκολ με τη φανέλα του Απόλλωνα, ο Σουηδοτυνήσιος στράικερ δίνει αν μη τι άλλο μία επιπλέον επιλογή στον Ερνάν Λοσάδα για την κορυφή της επίθεσης, ενόψει του μεγάλου τελικού κυπέλλου με την Πάφος FC στις 29 Μαΐου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον Αργεντίνο κόουτς να βλέπει τον πάγκο και να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια, σε περίπτωση που χρειαστεί να ρίξει στον αγώνα τον 25χρονο επιθετικό κατά το μεγάλο ραντεβού.

Η σημασία των τερμάτων του Γιούσεφ, καθώς και το γκολ του Εσκρίτσε, αποτυπώνεται στα λόγια του Λοσάδα: «Και ο Γιούσεφ σκόραρε και ο Εσκρίτσε επίσης. Θεωρώ ότι πήραν και οι δύο αυτοπεποίθηση. Δεν είναι αργά για κανέναν να είναι σε φόρμα ενόψει τελικού. Ειδικά ο Εσκρίτσε προσπαθεί από την πρώτη μέρα να σκοράρει. Όλοι είναι σημαντικοί».

Η πιο ευχάριστη είδηση από το τελευταίο παιχνίδι ήταν βεβαίως η επιστροφή του Πέδρο Μάρκες, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 60ό λεπτό, ξεκινώντας έτσι την αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη επάνοδό του. Αναμφισβήτητα, η παρουσία του Πορτογάλου στον μεγάλο τελικό κρίνεται επιβεβλημένη. Το πιθανότερο είναι ο Λοσάδα να του δώσει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι που ακολουθεί με την Ομόνοια, την επόμενη Παρασκευή στο ΓΣΠ (17:30), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, ο 44χρονος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δει για τελευταία φορά την ομάδα του σε συνθήκες δράσης πριν από τον τελικό. Στόχος του Λοσάδα είναι να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση, ώστε οι βασικές μονάδες να διατηρηθούν σε εγρήγορση, χωρίς όμως να ρισκάρει τη συμμετοχή οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή στον μεγάλο τελικό.

