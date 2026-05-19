Πως μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια από απόψε η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ μπορεί να κατακτήσει και μαθηματικά την Premier League από το βράδυ της Τρίτης (19/5)

Η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της Μπέρνλι στο «Έμιρεϊτς» για την 37η αγωνιστική της Premier League και βρίσκεται πλέον, μια... ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου.

Οι «κανονιέρηδες» είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 82 βαθμούς, έναντι 77 της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το οποίο θα λάβει χώρα απόψε (19/5, 21:30), κόντρα στην Μπόρνμουθ, εκτός έδρας. 

Σε περίπτωση που οι «πολίτες» δεν καταφέρουν να φύγουν με το «τρίποντο» από την έδρα των «κερασιών», τότε η Άρσεναλ θα κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο, πριν την τελευταία αγωνιστική.

Για να παραμείνει ζωντανή η Μάντσεστερ Σίτι, θα πρέπει να επικρατήσει τόσο της Μπόρνμουθ, όσο και της Άστον Βίλα την τελευταία αγωνιστική, ενώ χρειάζεται παράλληλα, να μη νικήσει η Άρσεναλ την Κρίσταλ Πάλας. Σε περίπτωση ήττας των «κανονιέρηδων» και δύο νικών της Σίτι, οι «πολίτες» θα τερματίσουν με 83 βαθμούς έναντι 82 της ομάδας του Αρτέτα, ενώ αν η Άρσεναλ έρθει ισόπαλη με τους «αετούς» στο «Σέλχαστ Παρκ», τότε οι «πολίτες» θα είναι πρωταθλητές, καθώς θα υπερτερούν στη ισοβαθμία.

Γιατί ευννοεί τον Ολυμπιακό το σενάριο να κατακτήσει η Άρσεναλ την Premier League από σήμερα

Σε περίπτωση που η Μάντσεστερ Σίτι «γκελάρει» με την Μπόρνμουθ και η Άρσεναλ κατακτήσει από απόψε τον τίτλο, τότε ενδέχεται να επωφεληθεί ο Ολυμπιακός. 

Αυτό συμβαίνει γιατί την τελευταία αγωνιστική, οι «πολίτες» υποδέχονται την Άστον Βίλα και θα είναι βαθμολογικά αδιάφοροι με τις πιθανότητες των «χωριατών» για θετικό αποτέλεσμα να αυξάνονται σε μια τέτοια συνθήκη.

Θυμίζουμε, ότι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν κατάκτηση του Europa League και τερματισμό στην τετράδα της Premier από την Άστον Βίλα, προκειμένου να βρεθούν μέσω του rebalancing της UEFA, από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, κερδίζοντας έξτρα μέρες ξεκούρασης το καλοκαίρι, αλλά και περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

