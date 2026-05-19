Ολυμπιακός: «Θέλει τον πρώτο σκόρερ της Σεντ Ετιέν»

Άλλον έναν παίκτη από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας φέρεται να εξετάζει ο Ολυμπιακός, μετά τον Τοφίκ Μπενταγέμπ της Τρουά.

Ο λόγος για τον 25χρονο πρώτο σκόρερ της Σεντ Ετιέν, τον Γεωργιανό διεθνή εξτρέμ Ζουρίκο Νταβιτασβίλι, που είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και άλλων πέντε ομάδων, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα.

Αναλυτικά τι αναφέρει η ιστοσελίδα foot-sur7 για τον παίκτη των «στεφανουά», που είχε ακουστεί για τους «ερυθρόλευκους» και τον χειμώνα:

«Έξι σύλλογοι φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ζουρίκο Νταβιτασβίλι, πρώτου σκόρερ της Σεντ-Ετιέν, με στόχο την απόκτησή του το προσεχές καλοκαίρι.

Η σεζόν της Σεντ-Ετιέν ολοκληρώνεται στις 29 Μαΐου, ημερομηνία διεξαγωγής της ρεβάνς των πλέι οφ ανόδου στη Ligue 1. Τότε θα ξεκαθαρίσει και η κατηγορία στην οποία θα αγωνιστεί η ομάδα την επόμενη χρονιά: Ligue 1 ή Ligue 2. Την ίδια στιγμή, έξι ομάδες περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκβαση της υπόθεσης, προκειμένου να κινηθούν για τον 25χρονο εξτρέμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του Γεωργιανού διεθνούς βρίσκεται στη λίστα των Έβερτον (Αγγλία), Ολυμπιακού (Ελλάδα), Μπενφίκα (Πορτογαλία) και Μπεσίκτας (Τουρκία). Οι συγκεκριμένοι «μνηστήρες» φέρονται να επιθυμούν την παραμονή της Σεντ-Ετιέν στη Ligue 2, ώστε να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να αποκτήσουν πιο εύκολα τον ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, στη Γαλλία τόσο η Λιλ όσο και η Μονακό παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και είναι έτοιμες να κινηθούν για τον παίκτη, εφόσον η Σεντ-Ετιέν αποτύχει να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Η Λιλ, μάλιστα, φαίνεται να διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της απευθείας στη League Phase του Champions League, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό δέλεαρ για τον παίκτη.

Είναι σαφές πως σε περίπτωση που η ομάδα του Φιλίπ Μοντανιέ δεν επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Ζουρίκο Νταβιτασβίλι, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή χρονιά. Ο επιθετικός των «στεφανουά» ολοκλήρωσε τη σεζόν ως πρώτος σκόρερ της ομάδας, με 14 γκολ και 5 ασίστ σε 29 συμμετοχές πρωταθλήματος.

Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Σεντ-Ετιέν τού χάρισαν και τον τίτλο του καλύτερου παίκτη της Ligue 2 στα βραβεία UNFP της χρονιάς.

Σύμφωνα με την αποτίμηση του Transfermarkt, η χρηματιστηριακή αξία του ποδοσφαιριστή ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η Σεντ-Ετιέν δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει για ποσό μικρότερο από τα 15 εκατομμύρια ευρώ, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει από αρκετούς συλλόγους».

