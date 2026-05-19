«Tυπική διαδικασία η αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς»

Ακόμα ένας Αμερικανός δημοσιογράφος επιβεβαίωσε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποχωρήσει από τους Μπακς.

Εδώ κι αρκετές ημέρες είναι πλέον δεδομένο, με τον Εβάν Σάιντερι να αναφέρει: «Μοιάζει σαν τυπική διαδικασία το ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει επιτέλους φέτος το καλοκαίρι από τους Μπακς».

Έτσι ο Έλληνας άσος μετρά τις τελευταίες ημέρες του στην ομάδα του Μιλγουόκι και το σημαντικό πλέον είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Ποιοι είναι οι πιθανοί προορισμοί; Σύμφωνα και με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, στη λίστα μπαίνουν οι Σέλτικς, Λέικερς, Χιτ, Νικς και Τίμπεργουλβς, που ερίζουν για την απόκτηση του «Greek Freak».

sdna.gr