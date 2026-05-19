Ορίστηκε η Εκλογική Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού

Σε νέα... εποχή μπαίνει ο Ολυμπιακός, καθώς ανακοινώθηκε πως ορίστηκε η Εκλογική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 στις 18:30, στο οίκημα του συλλόγου στη Λευκωσία. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ο οικονομικός απολογισμός, τα πεπραγμένα μέσω της λογοδοσίας του προέδρου, αλλά και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 🟢⚫

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού Λευκωσίας ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί Εκλογική Γενική Συνέλευση στο οίκημα του Σωματείου, στη Λεωφόρο Αθηνάς 6Α, στη Λευκωσία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

● Οικονομικός απολογισμός

● Πεπραγμένα δια της λογοδοσίας του Προέδρου

● Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 26/05/2026 στις 18:30, με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:

● Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο olympiakosnicosia@olympiakos.com.cy

● Με φαξ στο 00357 22344090

● Δια χειρός στα γραφεία του Σωματείου, Λεωφόρος Αθηνάς 6Α, 1016, Λευκωσία

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, παρουσία στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται ΜΟΝΟ τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου και τα επίτιμα μέλη.

Αίτηση για εγγραφή νέου μέλους ή ανανέωση συνδρομής μπορεί να πραγματοποιείται και διαδικτυακά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Σωματείου:www.olympiakos.com.cy

Σημειώνεται ότι συνεργείο αποπληρωμής συνδρομών μελών θα βρίσκεται στο Σωματείο 30 λεπτά πριν από την έναρξη της Συνέλευσης».