Break στο Ντιτρόιτ οι Καβαλίερς: Έκαναν το 3-2 με Χάρντεν και Μίτσελ

Οι Καβαλίερς έκαναν το μεγάλο βήμα μέσα στο Ντιτρόιτ, επικρατώντας με 117-113 των Πίστονς και παίρνοντας προβάδισμα 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής. Πλέον βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς της περιφέρειας, εκεί όπου ήδη περιμένουν οι Νικς.

Η ομάδα του Κλίβελαντ είχε σε εξαιρετική βραδιά τους βασικούς της πρωταγωνιστές, με τον Τζέιμς Χάρντεν να ηγείται επιθετικά. Ο πολύπειρος γκαρντ σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, παίρνοντας κρίσιμες αποφάσεις στα τελευταία λεπτά.

Στο πλευρό του, ο Ντόνοβαν Μίτσελ πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Έβαν Μόμπλεϊ, που έκανε γεμάτο παιχνίδι με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Διψήφιοι ήταν επίσης οι Τζάρετ Άλεν με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ (double-double) και ο Μαξ Στρους με 20 πόντους, έχοντας εντυπωσιακά ποσοστά (6/8 τρίποντα).

Από την άλλη πλευρά, οι Πίστονς είχαν κορυφαίο τον Κέιντ Κάνινγχαμ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ, κρατώντας σχεδόν μόνος του την ομάδα του στη διεκδίκηση της νίκης. Ο Ντάνις Τζένκινς πρόσθεσε 19 πόντους, ενώ ο Τομπάιας Χάρις είχε 13.

Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων, οι Καβαλίερς είχαν περισσότερες λύσεις και καλύτερη ισορροπία, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό στο φινάλε.

Το Game 6 αποκτά πλέον χαρακτήρα «τελικού» για το Ντιτρόιτ, την ώρα που το Κλίβελαντ έχει την ευκαιρία μπροστά στο κοινό του να «κλειδώσει» την πρόκριση και να επιστρέψει σε τελικούς Ανατολής.