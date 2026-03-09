Αντετοκούνμπο: Ποιες οι πιθανότητες να παραμείνει στους Μπακς σύμφωνα με τον Πόρτις

Ο ψηλός των Μιλγουόκι Μπακς, Μπόμπι Πόρτις, στάθηκε στο ενδεχόμενο να μείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μετά το καλοκαίρι, δείχνοντας πως οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Του έβαλαν μια κλίμακα από το 1 έως το 10 και εκείνος είπε «5».

«Είμαι στο 5, ακριβώς εκεί στη μέση... Είναι στον αέρα», είπε ο Πόρτις στην εκπομπή Run It Back.

Ο Μπόμπι αναμένει ότι αυτή η offseason θα φέρει αρκετή αβεβαιότητα στο Μιλγουόκι, αν η ομάδα δεν κερδίσει πρωτάθλημα, κάτι που ειναι και το πιθανότερο.

Πριν από λίγο καιρό ο Έλληνας σταρ είχε πει πως προτεραιότητα του είναι να πανηγυρίσει κι άλλο πρωτάθλημα. «Αν δεν είναι στο... τραπέζι και στα πλάνα το πρωτάθλημα για τους Μπακς, τότε ίσως πρέπει να στραφώ σε άλλη επιλογή», ήταν τα λόγια του.

gazzetta.gr