Ματσάρα Σίτι - Λίβερπουλ στα προημιτελικά του FA Cup!

Το μεγάλο ντέρμπι της Σίτι με τη Λίβερπουλ «έσκασε» στα προημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Αγγλίας μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Η Τσέλσι θα υποδεχθεί την Πορτ Βέιλ που κατάφερε να πετάξει εκτός συνέχειας τη Σάντερλαντ του Λε Μπρις, ενώ, η Σαουθάμπτον που επίσης έκανε έκπληξη και άφησε εκτός συνέχειας τη Φούλαμ, θα κοντραριστεί με την Άρσεναλ.

Τα ματς θα διεξαχθούν στις 4-5 Απριλίου…

Αναλυτικά τα ζευγάρια των «8»:

Σαουθάμπτον – Άρσεναλ

Τσέλσι – Πορτ Βέιλ

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

Γουέστ Χαμ/Μπρέντφορντ – Λιντς

sport-fm.gr