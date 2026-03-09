Ματσάρα Σίτι - Λίβερπουλ στα προημιτελικά του FA Cup!
Το μεγάλο ντέρμπι της Σίτι με τη Λίβερπουλ «έσκασε» στα προημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Αγγλίας μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.
Η Τσέλσι θα υποδεχθεί την Πορτ Βέιλ που κατάφερε να πετάξει εκτός συνέχειας τη Σάντερλαντ του Λε Μπρις, ενώ, η Σαουθάμπτον που επίσης έκανε έκπληξη και άφησε εκτός συνέχειας τη Φούλαμ, θα κοντραριστεί με την Άρσεναλ.
Τα ματς θα διεξαχθούν στις 4-5 Απριλίου…
Αναλυτικά τα ζευγάρια των «8»:
Σαουθάμπτον – Άρσεναλ
Τσέλσι – Πορτ Βέιλ
Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ
Γουέστ Χαμ/Μπρέντφορντ – Λιντς
