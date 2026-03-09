Ανακοίνωσε το ντιλ με Ροθάδα η ΑΕΚ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

Λίγες ώρες μετά που έγινε γνωστό πως ΑΕΚ και Χάβι Ροθάδα έδωσαν τα χέρια, η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε το ντιλ με τον Ισπανό προπονητή.

Ο 43χρονος κόουτς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν με προοπτική ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοινώνει την συμφωνία με την Freedom24-Krasava ΕΝΥ και την έναρξη της συνεργασίας μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο, με τον Ισπανό προπονητή Javi Rozada.

Ο 43χρονος (03/07/1982) Ισπανός τεχνικός καθοδήγησε την Freedom24-Krasava ΕΝΥ σε 10 αγώνες πρωταθλήματος. Ξεκίνησε την προπονητική του σταδιοδρομία από την πατρίδα του με την CD Lealtad και ακολούθως εργάστηκε στις Real Oviedo B, Real Oviedo, Racing Santander και Real Avilés.

Τον Javi Rozada θα πλαισιώσει στο τεχνικό επιτελείο, ως βοηθός προπονητή, ο επίσης Ισπανός Miguel Méndez Fernández, ενώ το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο της ομάδας συνεχίζει κανονικά στο πλευρό του νέου προπονητή.

Η οικογένεια της ΑΕΚ καλωσορίζει τους Javi Rozada και Miguel Méndez Fernández και τους εύχεται κάθε επιτυχία με την ομάδα μας.