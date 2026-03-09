Υποψήφιος για τη Ρεάλ και ο Ποτσετίνο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο υποψήφιο όνομα για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης φέρνει στο φως το «ESPN», το οποίο αποκαλύπτει πως ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο βρίσκεται στη λίστα των Μπλάνκος.

Μεγαλώνει η λίστα με τους υποψήφιους προπονητές που εξετάζονται από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το μέλλον του Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο άλλωστε παραμένει επισφαλές όσο οι Μερένγκες δεν πείθουν με την απόδοσή τους και η απομάκρυνση του Ισπανού στο τέλος της σεζόν θεωρείται ως ένα πιθανό σενάριο.

Σύμφωνα με το «ESPN», οι Μαδριλένοι δε έχουν σταματήσει να ανιχνεύουν την αγορά και μεταξύ των υποψήφιων προπονητών βρίσκεται και το όνομα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Το συμβόλαιο του Αργεντινού προπονητή με τις ΗΠΑ ολοκληρώνεται μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και στη Μαδρίτη τον έχουν ψηλά στη λίστα τους για τη διάδοχη κατάσταση.

Ο Ποτσετίνο είχε συνδεθεί και στο παρελθόν με τον πάγκο της Ρεάλ όσο ήταν προπονητής στην Τότεναμ με κρισιμότερη περίοδο το 2019, όμως τότε οι Μερένγκες τελικά κατέληξαν στην επιλογή του Ζινεντίν Ζιντάν που επέστρεψε για τη δεύτερη θητεία του.

Ο πρώην τεχνικός των Τσέλσι, Παρί και Τότεναμ πάντως δεν είναι ο μοναδικός που ενδιαφέρει τους Μερένγκες. Το δημοσίευμα άλλωστε προσθέτει πως τις τελευταίες εβδομάδες τα ονόματα των Γιούργκεν Κλοπ, Ουνάι Έμερι και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έχουν κυκλοφορήσει στον ισπανικό Τύπο, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική απόφαση.

Διαβαστε ακομη