Σαρωτικοί Νικς διέλυσαν τους Νάγκετς

Οι Νικς πραγματοποίησαν μία από τις πιο εμφατικές εμφανίσεις της σεζόν και διέλυσαν τους Νάγκετς με 142-103, σε ένα βράδυ που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Τζαμάλ Μάρεϊ.

Ο Ο Τζι Ανουνόμπι ήταν ασταμάτητος με 34 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του σε επιβλητική εκκίνηση στο road trip πέντε αγώνων. Ο Τζος Χαρτ πρόσθεσε 18 πόντους και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς είχε 19 πόντους και 17 ριμπάουντ, με τους βασικούς των Νικς να παίρνουν… ρεπό στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Η διαφορά των 39 πόντων ισοφάρισε τη χειρότερη εντός έδρας ήττα στην ιστορία των Νάγκετς, επίδοση που είχε καταγραφεί το 1998 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς.

Το Ντένβερ, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από καιρό με την αρχική του πεντάδα – καθώς επέστρεψαν οι Άαρον Γκόρντον και Καμ Τζόνσον – είδε την εικόνα να καταρρέει γρήγορα.

Ο Μάρεϊ, ο οποίος προερχόταν από εμφανίσεις 45 και 28 πόντων, τραυματίστηκε 1:05 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε διείσδυση του Ανουνόμπι, πάτησε στο πόδι του Νίκολα Γιόκιτς, γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Δεν επέστρεψε στο παιχνίδι.

Η φάση μάλιστα συνοδεύτηκε από επιτυχημένο challenge του προπονητή των Νικς, Μάικ Μπράουν, που μετέτρεψε το επιθετικό φάουλ σε μπλοκάρισμα, με τον Ανουνόμπι να ευστοχεί στις βολές για το 65-42 του ημιχρόνου.

Ο Νίκολα Γιόκιτς πάλεψε με 38 πόντους, όμως οι Νάγκετς δεν βρήκαν ρυθμό, χάνοντας 17 συνεχόμενα τρίποντα πριν σκοράρει ο Σέρβος με την ομάδα του ήδη πίσω με μεγάλη διαφορά.

Ο Γκόρντον, στην επιστροφή του, είχε μόλις 1/7 σουτ σε 21 λεπτά, ενώ συνολικά το Ντένβερ έδειξε ασύνδετο και επηρεασμένο από την απώλεια του βασικού του οργανωτή.