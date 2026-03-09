Α' VS Β' γύρος: Η ΑΕΚ απογειώνεται, ο ΠΑΟΚ κρατάει, ο Ολυμπιακός πέφτει και ο Παναθηναϊκός… καλπάζει!

Ο δεύτερος γύρος της Stoiximan Super League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όμως η εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα είναι αρκετή για να αναδείξει μια εντυπωσιακή ανατροπή ισορροπιών σε σχέση με το πρώτο μισό της σεζόν. Οι τέσσερις μεγάλοι -ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός- ακολουθούν πλέον εντελώς διαφορετικές πορείες, με άλλους να ανεβαίνουν εντυπωσιακά και άλλους να χάνουν έδαφος. Η σύγκριση Α' και Β' γύρου δεν είναι απλώς αριθμητική· αποτυπώνει τη δυναμική, τη φόρμα, την ψυχολογία και την αγωνιστική ταυτότητα κάθε ομάδας.

Στον πρώτο γύρο, ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή δύναμη του πρωταθλήματος. Με 34 βαθμούς, είχε την καλύτερη επίδοση, έδειχνε συνέπεια και αποτελεσματικότητα και έμπαινε στο δεύτερο μισό της σεζόν ως το φαβορί. Ο ΠΑΟΚ ακολουθούσε με 32 βαθμούς, δείχνοντας ότι διαθέτει ποιότητα και βάθος, ενώ η ΑΕΚ με 31 βαθμούς παρέμενε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, είχε μείνει στους 22 βαθμούς, μακριά από τον ρυθμό που θα ήθελε, με εμφανή προβλήματα σταθερότητας και αποτελεσματικότητας.

Όμως ο β' γύρος άλλαξε τα πάντα. Η ΑΕΚ είναι μέχρι στιγμής η κορυφαία ομάδα του δεύτερου μισού της σεζόν. Με 25 βαθμούς, έχει παρουσιάσει την πιο σταθερή και πειστική εικόνα, δείχνοντας ότι έχει βρει ρυθμό, συνοχή και καθαρό πλάνο. Η ομάδα του Νίκολιτς έχει μάθει να παίρνει αποτελέσματα, ενώ έχει βελτιώσει σημαντικά την αμυντική της λειτουργία. Η ΑΕΚ δεν είναι απλώς καλή· είναι η ομάδα που δείχνει να έχει τον μεγαλύτερο έλεγχο του παιχνιδιού της και την πιο σταθερή αγωνιστική ταυτότητα.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή μεταμόρφωση του β' γύρου. Με 23 βαθμούς, έχει πραγματοποιήσει μια πορεία που θυμίζει ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Η εικόνα του είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τον πρώτο γύρο: Περισσότερη ένταση, καλύτερη κυκλοφορία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο γκολ. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω του την αστάθεια του φθινοπώρου και πλέον καλπάζει.

Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σταθερότητα ανάμεσα στους τέσσερις. Με 22 βαθμούς στον β' γύρο, έχει διατηρήσει υψηλό επίπεδο απόδοσης, παίρνοντας κρίσιμες νίκες και δείχνοντας ότι διαθέτει βάθος και ποιότητα. Η νίκη του στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά, σε συνδυασμό με τη σταθερή του αμυντική λειτουργία, τον κρατούν σταθερά μέσα στη διεκδίκηση. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει το εντυπωσιακό άλμα της ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού, αλλά δεν έχει παρουσιάσει και την πτώση του Ολυμπιακού. Είναι η ομάδα που «κρατάει» -και αυτό, σε ένα πρωτάθλημα με τόσες ανατροπές, είναι τεράστιο πλεονέκτημα.

Ο Ολυμπιακός, αντίθετα, είναι ο μεγάλος χαμένος του β' γύρου. Από τους 34 βαθμούς του πρώτου μισού, έχει συγκεντρώσει μόλις 20 στον δεύτερο, παρουσιάζοντας αστάθεια, απώλειες και έλλειψη ρυθμού. Η ομάδα δείχνει να έχει χάσει τη φρεσκάδα και την αποτελεσματικότητα που είχε στο ξεκίνημα της σεζόν. Το 0-0 με τον ΠΑΟΚ, οι απώλειες σε παιχνίδια που θα έπρεπε να κερδίσει και η γενικότερη εικόνα της ομάδας δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε φάση κάμψης.

Η σύγκριση των δύο γύρων δείχνει ξεκάθαρα ότι οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι οι δύο ομάδες που έχουν κάνει το μεγαλύτερο άλμα, ο ΠΑΟΚ παραμένει σταθερός και αξιόπιστος, ενώ ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει πτώση που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Με δύο αγωνιστικές να απομένουν και το Παναιτωλικός-Κηφισιά να εκκρεμεί, ο β' γύρος δεν έχει ολοκληρωθεί, όμως η εικόνα είναι ήδη ξεκάθαρη: Η μάχη της κορυφής -και όχι μόνο- θα είναι πιο αμφίρροπη από ποτέ.

Το φινάλε του β' γύρου και τα Play Offs που ακολουθούν θα κρίνουν πολλά. Όμως ένα πράγμα είναι σίγουρο: Η δυναμική των «4» έχει αλλάξει δραματικά. Και αυτό κάνει το φετινό πρωτάθλημα πιο απρόβλεπτο, πιο ανταγωνιστικό και πιο συναρπαστικό από κάθε άλλη χρονιά.

Η βαθμολογία του β' γύρου:

ΑΕΚ 25

Παναθηναϊκός 23

ΠΑΟΚ 22

Ολυμπιακός 20

ΟΦΗ 20

Ατρόμητος 19

Λεβαδειακός 17

ΑΕΛ Novibet 13

Άρης 13

Πανσερραϊκός 10

Κηφισιά 8

Βόλος 6

Παναιτωλικός 6

Asteras AKTOR 4

Η βαθμολογία του α' γύρου:

Ολυμπιακός 34

ΠΑΟΚ 32

ΑΕΚ 31

Λεβαδειακός 22

Βόλος 22

Παναθηναϊκός 22

Άρης 16

Κηφισιά 16

Παναιτωλικός 15

Asteras AKTOR 12

Ατρόμητος 9

ΟΦΗ 9

ΑΕΛ Novibet 8

Πανσερραϊκός 5

