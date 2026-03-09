Παρέμβαση Τραμπ για την εθνική Ιράν: «Αν επιστρέψουν, μπορεί να τις σκοτώσουν»!

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια στην υπόθεση της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, προσφέροντας άσυλο στις παίκτριες που βρίσκονται στην Αυστραλία για το Κύπελλο Ασίας. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν τις χαρακτήρισε «προδότριες πολέμου» μετά την παρουσία τους στη διοργάνωση, μια κατηγορία που στη χώρα τους μπορεί να επιφέρει ακόμη και θανατική ποινή. Οι απειλές αυτές προκάλεσαν διεθνή ανησυχία και οδήγησαν τον Αμερικανό πρόεδρο σε άμεση αντίδραση.

Με ανάρτησή του στο «Truth Social», ο Τραμπ κάλεσε την κυβέρνηση της Αυστραλίας να χορηγήσει άσυλο στις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες, τονίζοντας πως η επιστροφή τους στην πατρίδα θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, αν η Αυστραλία δεν τις προστατεύσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να τις δεχθούν. Η τοποθέτησή του προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στην Καμπέρα, με την αυστραλιανή κυβέρνηση να επιβεβαιώνει ότι εξετάζει ήδη τις διαδικασίες για την ασφάλεια των παικτριών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που ακολούθησε, πέντε μέλη της ομάδας έχουν ήδη εξασφαλίσει προστασία, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διαδικασία τακτοποίησης. Ωστόσο, ορισμένες παίκτριες εξακολουθούν να διστάζουν να παραμείνουν στην Αυστραλία, καθώς έχουν δεχθεί απειλές για τις οικογένειές τους στο Ιράν, γεγονός που τις πιέζει να επιστρέψουν παρά τον κίνδυνο.

Ο Τραμπ, σε νέα δήλωσή του, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, εκφράζοντας ικανοποίηση για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση και υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των αθλητριών. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, με τις διεθνείς πιέσεις να αυξάνονται και την τύχη των Ιρανών ποδοσφαιριστριών να βρίσκεται ακόμη σε κρίσιμο σημείο.

sport-fm.gr