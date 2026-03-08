Με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς έσπασαν το αρνητικό σερί απέναντι στους Τζαζ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε δυναμικά την επιστροφή του από τον τραυματισμό, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 113-99 επί των Τζαζ και βάζοντας τέλος σε σερί τεσσάρων ηττών.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, εννέα ριμπάουντ και οκτώ ασίστ σε μόλις 27 λεπτά συμμετοχής, με το τεχνικό επιτελείο να διαχειρίζεται προσεκτικά τον χρόνο του μετά την επιστροφή του από τη θλάση στη δεξιά γάμπα που τον κράτησε εκτός για 15 διαδοχικά παιχνίδια.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο για μεγάλο διάστημα, όμως οι Μπακς «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη με επιμέρους 13-2 στο τέλος. Ο Κάιλ Κούζμα πέτυχε εννέα από τους 18 πόντους του σε αυτό το καθοριστικό διάστημα, ευστοχώντας και σε δύο τρίποντα που έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ του Μιλγουόκι.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ράιαν Ρόλινς, που άγγιξε το triple-double με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο Ουσμάν Ντιένγκ πρόσθεσε 11 πόντους, εννέα ασίστ και οκτώ ριμπάουντ.

Οι Τζαζ αγωνίστηκαν χωρίς τον πρώτο τους σκόρερ, Λάουρι Μάρκανεν, λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο, ενώ αρκετοί παίκτες βρίσκονται ήδη εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Η Γιούτα σούταρε με μόλις 34,4% εντός πεδιάς και 12/49 τρίποντα, ποσοστά που δεν της επέτρεψαν να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Για τους Μπακς, απών για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με τον Ντοκ Ρίβερς να μην δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής.