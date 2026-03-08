Ασταμάτητος Γκίλτζους-Αλεξάντερ: Πέντε σερί νίκες για τους Θάντερ, στο κατόπι του ρεκόρ ο Σάι

Οι Θάντερ συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους στο NBA, επικρατώντας 104-97 των Γουόριορς και φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες.

Κεντρικό πρόσωπο για ακόμη ένα βράδυ ήταν ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους, παρά το γεγονός ότι είχε μόλις 6/15 σουτ εντός πεδιάς. Ο Καναδός σταρ «καθάρισε» από τη γραμμή των βολών (14/15) και επέκτεινε το απίστευτο σερί του σε 125 διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους, πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 126 του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Οι Θάντερ, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Τσετ Χόλμγκρεν, Τζέιλεν Γουίλιαμς και Αϊζάια Χάρτενσταϊν, έγιναν η πρώτη ομάδα φέτος που φτάνει τις 50 νίκες και διατηρούν το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα. Από την επιστροφή του Γκίλτζους-Αλεξάντερ από τον τραυματισμό στους κοιλιακούς, η Οκλαχόμα μετρά 5-0.

Ο Αϊζάια Τζο πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ ο Τζέιλιν Γουίλιαμς κυριάρχησε στα ριμπάουντ με 14. Οι Γουόριορς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Στεφ Κάρι για 13ο σερί παιχνίδι, είχαν πρώτο σκόρερ τον Γκούι Σάντος με 22 πόντους, όμως έμειναν στο 40,9% στα σουτ.

Στο φινάλε, με το σκορ στο 99-97, ο Γκίλτζους-Αλεξάντερ πέτυχε καθοριστικό τρίποντο με τον Ντρέιμοντ Γκριν μπροστά του, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη για την ομάδα του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Τίμπεργουλβς-Μάτζικ 92-119

Χοκς-Σίξερς 125-116

Πίστονς-Νετς 105-107

Γκρίζλις-Κλίπερς 120-123

Μπακς-Τζαζ 113-99

Θάντερ-Γουόριορς 104-97