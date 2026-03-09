Τελικός ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια θα πάρει κάθε ομάδα

Η ΕΠΟ έχει πάρει τις αποφάσεις της και σύμφωνα με πληροφορίες, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνει στις 25/4 στον Βόλο, κάθε ομάδα θα πάρει για τους φιλάθλους της από 7.872 εισιτήρια.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθούν στη βόρεια πλευρά, εκεί που ήταν και στον τελικό του 2017 στο ίδιο γήπεδο κι αυτοί του ΟΦΗ θα φιλοξενηθούν στη νότια πλευρά (στο πέταλο που βρίσκεται από την πλευρά της θάλασσας) και συγκεκριμένα στις θύρες 1 έως 14, τη θύρα 17 και στην απέναντι πλευρά στις θύρες 53 έως 56.

Οι φίλοι του Δικεφάλου θα είναι από τη θύρα 29 έως τη θύρα 48. Οι ζώνες ασφαλείας επίσης θα είναι μικρές, εξαιτίας και της καλής σχέσης που έχουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, ενώ είναι άγνωστο και τι θα πράξει η ΕΠΟ με αυτά που θα έχει στη διάθεσή της. Τόσο η διοίκηση της ομοσπονδίας, όμως, όσο και ο Δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος είχαν συζητήσεις με την αστυνομία για να μην υπάρξει μεγάλο κενό στις εξέδρες για λόγους ασφαλείας και να παρατηρηθεί εικόνα όπως στους τελικούς στο εξωτερικό.

Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες και οι δύο ομάδες θα κάνουν γνωστό πως θα διατεθούν τα εισιτήρια στους οπαδούς τους. Να σημειωθεί ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η τιμή, γι' αυτό και η διάθεση των εισιτηρίων δεν είναι κάτι που θα ξεκινήσει άμεσα.

gazzetta.gr