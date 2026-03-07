Τέιτουμ με 15 πόντους στην επιστροφή από επέμβαση στον αχίλλειο, νίκη των Σέλτικς επί των Μάβερικς

Σχεδόν δέκα μήνες μετά τη ρήξη αχίλλειου τένοντα, ο Τζέισον Τέιτουμ πάτησε ξανά παρκέ και γνώρισε την αποθέωση στο TD Garden, στη νίκη των Μπόστον Σέλτικς με 120-100 επί των Ντάλας Μάβερικς.

Ο 28χρονος σταρ αγωνίστηκε για 27 λεπτά, σε διαστήματα πέντε και έξι λεπτών, ολοκληρώνοντας την επιστροφή του 298 ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στα περσινά ημιτελικά της Ανατολής απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.

Το τελικό του αποτύπωμα: 15 πόντοι με 6/16 σουτ, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Η διάθεση ήταν εμφανής, όμως η αγωνιστική «σκουριά» επίσης.

Ο Τέιτουμ αστόχησε στα πρώτα έξι σουτ του, μεταξύ αυτών και τρία τρίποντα, ενώ σε μία φάση «κόλλησε» στο στεφάνι σε προσπάθεια για κάρφωμα, προκαλώντας χαμόγελα και χειροκρότημα.

Παρά την αστοχία, δεν σταμάτησε να δημιουργεί: μοίρασε ασίστ, έστησε σκριν και συμμετείχε ενεργά στην κυκλοφορία της μπάλας. Το πρώτο του καλάθι ήρθε λίγο πριν το ημίχρονο, με επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωμα, ενώ ακολούθησε και τρίποντο από τη γωνία που σήκωσε το γήπεδο στο πόδι.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι. Και σήμερα ξεκινά ένα καινούριο», δήλωσε ο προπονητής των Σέλτικς, Τζο Μαζούλα.

Η επιστροφή του Τέιτουμ δεν προκάλεσε μόνο συγκίνηση στη Βοστώνη. Ο Κλέι Τόμπσον, που έχει βιώσει παρόμοιο τραυματισμό στον αχίλλειο, τον αγκάλιασε θερμά πριν από τη δεύτερη περίοδο, σε μια στιγμή αλληλοσεβασμού.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Τζέιλεν Μπράουν ηγήθηκε με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε 20. Για το Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ είχε 16 πόντους, ο Κλέι Τόμπσον 19 και ο Νάτζι Μάρσαλ 13.

Οι Σέλτικς, δεύτεροι στην Ανατολή, έχουν μπροστά τους 19 παιχνίδια στην κανονική περίοδο – 11 εκ των οποίων στην έδρα τους – για να επαναφέρουν τον Τέιτουμ σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση ενόψει playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Σέλτικς-Μάβερικς 120-100

Χόρνετς-Χιτ 120-128

Ρόκετς-Μπλέιζερς 106-99

Νάγκετς-Νικς 116-113

Σανς-Πέλικανς 118-116

Σπερς-Κλίπερς 116-112

Λέικερς-Πέισερς 128-117