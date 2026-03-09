ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστικά νοκ-άουτ ο Ίσκο, «τρέχει» να προλάβει Παναθηναϊκό ο Άμραμπατ

Ο Σοφιάν Άμραμπατ επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπέτις και κάνει αγώνα δρόμου για το ματς με τον Παναθηναϊκό. Οριστικά εκτός πλάνων ο Ίσκο.

Παναθηναϊκός και Μπέτις μετρούν αντίστροφα για την πρώτη μεταξύ τους «μάχη» στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου για το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Europa League. Οι Βερδιμπλάνκος επικεντρώνονται ξανά στην Ευρώπη μετά την ήττα στη Μαδρίτη από τη Χετάφε και αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στο Τριφύλλι που θα τονώσει και πάλι το ηθικό τους.

Η εβδομάδα μάλιστα ξεκίνησε με θετικό πρόσημο για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο οποίος είδε τον Σοφιάν Άμραμπατ να επιστρέφει στις προπονήσεις και να αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες παρουσίας του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ακόμα κι έτσι η ετοιμότητα του Μαροκινού μέσου θα κριθεί εντός των επόμενων ημερών και μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση.

Την ίδια στιγμή πάντως ο Χιλιανός προπονητής ξεκαθάρισε πως δεν θα έχει διαθέσιμο τον Ίσκο για το ματς της Αθήνας, τονίζοντας πως ο Ισπανός θα μπει ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά το διάλειμμα των εθνικών.

«Ο Ίσκο έχει σημειώσει αρκετά καλή πρόοδο, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος πριν από τη διακοπή. Μετά τη διακοπή θα δούμε αν μπορεί να ενταχθεί στις ομαδικές προπονήσεις και, μόλις επιστρέψει σε αυτές, θα χρειαστούν περίπου δύο εβδομάδες για να ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα» τόνισε χαρακτηριστικά πριν από το ματς με τη Χετάφε.

Όπερ σημαίνει πως ο Ίσκο μαζί με τον Λο Σέλσο παραμένουν οι δυο μοναδικές απουσίες των Βερδιμπλάνκος, οι οποίοι ευελπιστούν να έχουν πλέον τον Άμραμπατ στην αποστολή.

