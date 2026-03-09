ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χειρότερη έδρα... μόνο τη χρονιά του β΄ γκρουπ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με το χθεσινό (8/3) ντέρμπι κόντρα στην Ανόρθωση ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε τις εντός έδρας υποχρεώσεις του για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος καθώς στην τελευταία αγωνιστική ταξιδεύει στη Λεμεσό για να τα πει με τον Άρη.

Και η ήττα που δέχθηκαν οι γαλαζοκίτρινοι από την Ανόρθωση (2-0) πιστοποίησε πως, η τρέχουσα σεζόν, είναι η δεύτερη χειρότερή του από το 2000 κι έπειτα, σε ό,τι αφορά τα εντός έδρας αποτελέσματα (από τη σεζόν 2007/08 λαμβάνονται υπόψη μόνο αυτά της πρώτης φάσης για σκοπούς σύγκρισης).

Ο ΑΠΟΕΛ έκλεισε την πρώτη φάση του πρωταθλήματος μετρώντας εντός έδρας έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Η μοναδική χρονιά σε αυτό το διάστημα (2000-2025) που είχε χειρότερη... έδρα, βάσει αριθμών, ήταν σαφώς η σεζόν 2020/21 κατά την οποία τερμάτισε 8ος και αγωνίστηκε στο β΄ γκρουπ των πλέι οφ.

Ακόμη και τις σεζόν 2018/19 και 2021/22, που το πρωτάθλημα διεξήχθη με 12 ομάδες και είχε μόλις 11 αγώνες στην έδρα του, μάζεψε τους ίδιους βαθμούς με φέτος (είχε επίσης έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες) παρότι είχε δύο ματς λιγότερα.

Δείτε τα αποτελέσματα του ΑΠΟΕΛ εντός έδρας από τη σεζόν 2000/01

(εξαιρουμένων των πλέι οφ)

2000/01: 7-3-3 (5ος)

2001/02: 12-0-1 (1ος)

2002/03: 7-5-1 (3ος)

2003/04: 11-1-1 (1ος)

2004/05: 11-1-1 (2ος)

2005/06: 11-2-0 (3oς)

2006/07: 12-0-1 (1ος)

2007/08: 11-0-2 (2ος στην πρώτη φάση / 2ος)

2008/09: 13-0-0 (1ος π.φ. /1ος)

2009/10: 9-3-1 (4ος π.φ. /2ος)

2010/11: 12-0-1 (1ος π.φ. /1ος)

2011/12: 9-3-1 (3ος π.φ. /3ος)

2012/13: 9-2-2 (1ος π.φ. /1ος)

2013/14: 11-2-0 (3ος π.φ. /1ος)

2014/15: 6-5-0 (2ος π.φ. /1ος)

2015/16: 9-0-4 (1ος π.φ. /1ος)

2016/17: 11-2-0 (1ος π.φ. /1ος)

2017/18: 11-0-2 (1ος π.φ. /1ος)

2018/19: 6-3-2 (1ος π.φ. /1ος) [πρωτάθλημα 12 ομάδων]

2019/20: 8-3-0 (3ος π.φ. /3ος)

2020/21: 4-4-5 (8ος π.φ. /8ος) [συμμετοχή στο β΄ γκρουπ]

2021/22: 6-3-2 (2ος π.φ. /3ος) [πρωτάθλημα 12 ομάδων]

2022/23: 8-4-1 (1ος π.φ. /2ος)

2023/24: 11-2-0 (1ος π.φ. /1ος)

2024/25: 8-1-4 (5oς π.φ. /5ος)

2025/26: 6-3-4 (5ος ή 6ος π.φ.)

