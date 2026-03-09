ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έπεσαν οι υπογραφές, έμεινε η ανακοίνωση

Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της ΑΕΚ και του Τσάβι Ροθάδα.

Η ομάδα της Λάρνακας έδωσε τα χέρια με τον Ισπανό προπονητή ολοκληρώνοντας τη συμφωνία και πλέον ετοιμάζεται η σχετική ανακοίνωση των κιτρινοπράσινων.

Ο Ροθάδα, ο οποίος αποχωρεί από την ΕΝΥ Ύψωνα για να αναλάβει το πηδάλιο ενός σαφώς μεγαλύτερου καραβιού, θα ταξιδέψει με την ομάδα στο Λονδίνο για να ντεμπουτάρει στον πάγκο των Λαρνακέων στον μεγάλο αγώνα της Πέμπτης (12/3) με την Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των 16 του Conference League.

Θυμίζουμε ότι ο 43χρονος αφίχθη στην Κύπρο για λογαριασμό της ΕΝΥ τον περασμένο Δεκέμβριο ενώ προηγουμένως εργάστηκε σε Οβιέδο, Ρασίνγκ Σανταντέρ και Ρεάλ Αβιλές.

