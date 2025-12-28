ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γιάννης επέστρεψε με 29αρα και έφερε ξανά την χαρά στους Μπακς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά από περίπου έναν μήνα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη απέναντι στους Σικάγο Μπουλς με 112-103.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25 λεπτά συμμετοχής και έδειξε πόσο πολύ έλειψε από τους Μπακς το προηγούμενο διάστημα.

Το ματς

Τα «Ελάφια» μπήκαν αποφασισμένα να αφήσουν πίσω τους το σερί κακών αποτελεσμάτων και έβγαλαν ενέργεια και ένταση από την αρχή στο παρκέ, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 26-28.

Οι Μπακς συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, αν και οι Μπουλς προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, όμως οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (50-54).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο με τους Μπακς να έχουν σταθερά το προβάδισμα αλλά τους Μπουλς να ακολουθούν σε κοντινή απόσταση, χωρίς όμως να μπορούν να κάνουν την ανατροπή.

Στην τέταρτη περίοδο, οι Μπακς βρήκαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τέσσερις σερί πόντους στο φινάλε έληξε την σεμνή τελετή, χαρίζοντας στα «Ελάφια» τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 13-19 και παραμένουν «ζωντανοί», ενώ οι Μπουλς έπεσαν στο 15-16 και γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μετά από πέντε αγώνες.

sdna.gr 

