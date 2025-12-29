BINTEO: Η απειλή του Σρέντερ στον Ντόντσιτς και η απάντηση του Σλοβένου

Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα... Λούκα Ντόντσιτς και Ντένις Σρέντερ είχαν το δικό τους θερμό επεισόδιο στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Κινγκς (125-101) τα ξημερώματα για το ΝΒΑ.

Για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο αρπάχτηκαν και ο Γερμανός γκαρντ είπε απευθυνόμενος στον Σλοβένο σταρ «θα σε πλακώσω στο ξύλο». Ο άσος των Λέικερς χαμογέλασε ειρωνικά και με χαρακτηριστική χειρονομία απάντησε στον αντίπαλό του πως είναι μόνο... λόγια.

Η διαμάχη τους έρχεται από αρκετά χρόνια πίσω και έχει φανεί και στις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων, με τελευταίο παράδειγμα τον προημιτελικό του πρόσφατου Ευρωμπάσκετ, όπου η Γερμανία είχε επικρατήσει 99-91.

Πάντως τα ξημερώματα ο Ντόντσιτς χαμογέλασε τελευταίος, καθώς πέρα από τη νίκη της ομάδας του, ο ίδιος είχε πολύ καλύτερη απόδοση: σε 32:44 είχε 34 πόντους, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 τάπα, ενώ ο Σρέντερ είχε 11 πόντους, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 19:28.

“I’m gonna beat the sh*t out of you”



Dennis Schroder to Luka 😳 pic.twitter.com/kBeOLQ1McG — Lakers All Day Everyday (@LADEig) December 29, 2025

