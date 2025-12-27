Αυτός είναι ο ανέλπιστος MVP της 18ης αγωνιστικής της Euroleague

Η Βιλερμπάν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Αναντολού Εφές σε ένα τρομερό παιχνίδι για την 18η αγωνιστική της Euroleague. Το ματς οδηγήθηκε σε δύο παρατάσεις και τελικά οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 103-99.

Ο Μπαστιέν Βοτιέ έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση και τελείωσε με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 26:06 στο παρκέ. Έτσι, είχε 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής.

Σημειώνεται πως τόσο το PIR όσο και οι πόντοι αποτελούν career-high για τον παίκτη, ενώ οι 28 είναι και οι περισσότεροι πόντοι που έχει πετύχει φέτος ένας παίκτης της Βιλερμπάν.

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως το υψηλότερο PIR το είχε ο Φακούντο Καμπάτσο (28 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα) με 41, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε από τη Μονακό.