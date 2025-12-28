Δήλωση - απάντηση του Αντετοκούνμπο: «Είμαι εδώ!»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το μέλλον του στο Μιλγουόκι και ήταν ξεκάθαρος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στην αγωνιστική μετά τις 3 Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας σούπερ οδήγησε τους Μπακς στη νίκη κόντρα στους Μπουλς με 29 πόντους δείχνοντας ότι έχει κέφια.

Μετά το φινάλε του ματς, ο Greek Freak τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων. Ο δύο φορές MVP του πρωταθλήματος ρωτήθηκε για το μέλλον του στο Μιλγουόκι.

«Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για μένα για να έρθουν εδώ και να πουν ‘Δεν θέλω να είμαι εδώ’. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω τη φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα», απάντησε ο Έλληνας σούπερ σταρ.

Για τη θέση των Μπακς στην Ανατολή και το κάρφωμα στο φινάλε του αγώνα: «Είμαστε 11οι στην Ανατολή ή 12οι; Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε την ταυτότητά μας. Αν χρειάζεται να γίνουμε λίγο άτακτοι στο τέλος, ας γίνει. Δεν είμαστε οι πρωταθλητές. Γιατί να ‘παίζουμε μέχρι το τέλος και να έχουμε σεβασμό και fair play’, παλεύουμε για τη ζωή μας αυτή τη στιγμή.

Αυτή είναι πραγματική κουβέντα. Είμαι 13 χρόνια στο πρωτάθλημα. Αν συνεχίσουμε να χάνουμε αδερφέ, πιθανότατα η μισή ομάδα δεν θα είναι εδώ, δεν θα μπούμε στα playoffs. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Θέλω απλώς να είμαι διαθέσιμος, να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει.

Και αν (σ.σ. το κάρφωμα με ανεμόμυλο) είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για τη ζωή μας και πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας γίνει»

